Какой церковный праздник 8 марта: что нужно сделать женщинам

8 марта по новому церковному календарю православные вспоминают святого Феофилакта исповедника (21 марта по старому). В народном календаре – вербоносица.

Праздник 8 марта. Фото: из открытых источников

Святой Феофилакт жил в Константинополе в VIII веке. Это были времена, когда шла иконоборческая ересь: одно время в Византии запретили почитание святых икон, которое считали чуть ли не идолопоклонством. С этой ересью боролись многие константинопольские патриархи, в том числе и святой патриарх Тарасий, учеником которого был Феофилакт.



Феофилакт много лет провел в монашеском подвиге, в обители на пустынном берегу Черного моря и обладал даром чудотворения. По преданию, как-то во время жары за его молитвой из пустого сосуда потекла вода — и работавшие на полях жнецы смогли напиться. Спустя время Феофилакт стал епископом Никомидийским, а в Константинополе в это время пришел к власти новый император-иконоборец Лев Пятый. Патриарх Никифор, преемник Тарасия, не смог убедить его не нарушать мир Церкви. Феофилакт, присутствовавший во время разговора, разоблачил еретиков и предрек императору скорую гибель. За это епископ был сослан в отдаленную крепость. Там святитель провел 30 лет и умер. Через два года после его смерти почитание икон было восстановлено.

В народном календаре 8 марта – праздник Вербоносица. К этому времени начинала распускаться ива. Приметы дня говорят о погоде: какая погода сегодня – таким будет и лето; прилетели жаворонки – весна будет теплой; туман в этот день – еще будут заморозки; если на Вербоносицу ударит мороз – продержится долго. В народе говорят: "Ива распустилась – весна к лету снарядилась".

В этот день обращаются к святому с просьбами укрепить в вере, дать сил вынести жизненные невзгоды, просят мира и чудес.

С давних времен в народе верят в чудодейственную силу ивы, поэтому на Вербоносицу женщинам нужно принести в дом несколько ивовых веточек и поставить на видном месте – чтобы выгнать из дома тяжесть зимы. В старину вербой слегка хлестали тело – для весенней легкости, а если болела голова, то веточку ивы разминали и клали под платок, чтобы боль отступила. Считается также, что в этот день нужно обязательно помочь попросившему.

Среди запретов, что сегодня нельзя делать – злиться, ругаться, отказывать в помощи.

В народе считается, что в этот день не стоит начинать новые дела, отправляться в дальний путь и давать деньги взаймы.

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