Какой будет зима 2024 года: метеорологи дали первые прогнозы

В Тихом океане все больше развивается такое явление, как Эль-Ниньо, что увеличивает температуру на планете и вызывает волны жары. Однако специалисты ресурса прогноза погоды Severe Weather Europe считают, что на нашем континенте погода будет совсем иной, чем в предыдущие годы.

Метеорологи дали первые прогнозы на зиму 2024 года. Фото из открытых источников

Исторические наблюдения свидетельствуют, что в период Эль-Ниньо в Европе наблюдаются разная температура. Например, над Скандинавией могут быть частые и большие волны холода, а Балканы в то время охватывает тепло. Украина находится на грани этих двух явлений, что вызывает очень изменчивую погоду.

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На основе исторических метеорологических данных по Эль-Ниньо аналитики Severe Weather Europe составили первый прогноз погоды на период с декабря 2023 по февраль 2024 года. Ожидается, что на юге Европы и ее западной части температура будет выше среднего, тогда как в Украине, странах Балтии и Великобритании будут типичные температуры для зимы. Этому будут способствовать воздушные массы, идущие с севера. Это значит, что в Украине будут периоды с настоящей холодной зимой, которых в последние годы было очень мало.

Также, Severe Weather Europe спрогнозировали количество осадков в этот период. Ожидается, что на большей части Европы выпадет большое количество осадков и снега. Это касается и Украины. Следует заметить, что это лишь предварительные прогнозы, которые могут измениться ближе к зиме.

Напомним, что Национальное управление океанических и атмосферных исследований США в июне 2023 года объявило о начале первого с 2019 года Эль-Ниньо — явления, которое касается более высоких, чем обычно, температур в экваториальной части Тихого океана. Помимо человеческой деятельности именно Эль-Ниньо является одной из причин аномальных температур этим летом. Ученые фиксируют, что средняя температура в экваториальной части Тихого океана уже выше на 1 градус Цельсия, а в 2024 году она может достигнуть 2 градусов, что приведет к аномальным ситуациям и еще более сильным волнам жары.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о приближении Эль-Ниньо и драматических предсказаниях на 2023 год.

Также "Комментарии" писали, где в Украине зафиксирована самая высокая и самая низкая температура за всю историю наблюдений.