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Какой будет погода в Украине 3 декабря

Погода в Украине 3 декабря будет пасмурной, однако не слишком холодной.

сегодня, 06:45
Автор:

Ольга Чародий

В четверг, 3 декабря,  небо  затянется, и украинцев ожидает переменчивая облачность. Ночью температура упадет ниже нуля, а в некоторых регионах будет идти мокрый снег.

Какой будет погода в Украине 3 декабря

Фото из открытых источников

Как сообщает Укргидрометцентр, в Западных регионах Украины столбик поднимется выше  нуля, а  ночью выпадет нег  и похолодает. В северной части страны днем ожидают нулевая температура, а ночью мороз до -5. Также ожидают дождь, как в дневное, так в ночное время суток.

На востоке в некоторых регионах, в частности в Харьковской области снег, мороз, местами  гололедица. Температура днем упадет до -6, а днем потеплеет до +3.

Ранее "Комментарии" писали о том, что синоптики рассказали о погодных условиях в первую зимнюю неделю на всей территории Украины.  Так, с понедельника по четверг по всей стране ожидается небольшой мороз до -7 градусов и осадки в виде снега повсеместно кроме южных и северных областей. Во второй половине недели случится потепление: третьего декабря, в четверг, температура будет колебаться в рамках от — 1 градуса мороза до +6 градусов тепла. Повсеместно, кроме западных областей обещают снег с дождем.


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