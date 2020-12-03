Какой будет погода в Украине 3 декабря

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Ольга Чародий
В четверг, 3 декабря,
небо затянется, и украинцев ожидает
переменчивая облачность. Ночью температура упадет ниже нуля, а в некоторых
регионах будет идти мокрый снег. Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Как сообщает Укргидрометцентр, в Западных регионах Украины столбик поднимется выше нуля, а ночью выпадет нег и похолодает. В северной части страны днем ожидают нулевая температура, а ночью мороз до -5. Также ожидают дождь, как в дневное, так в ночное время суток.
На востоке в некоторых регионах, в частности в Харьковской области снег, мороз, местами гололедица. Температура днем упадет до -6, а днем потеплеет до +3.
Ранее "Комментарии" писали о том, что синоптики рассказали о погодных условиях в первую зимнюю неделю на всей территории Украины. Так, с понедельника по четверг по всей стране ожидается небольшой мороз до -7 градусов и осадки в виде снега повсеместно кроме южных и северных областей. Во второй половине недели случится потепление: третьего декабря, в четверг, температура будет колебаться в рамках от — 1 градуса мороза до +6 градусов тепла. Повсеместно, кроме западных областей обещают снег с дождем.
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