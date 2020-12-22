Какой будет погода в Украине 22 декабря

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Ольга Чародий
Во вторник, 22 декабря, на востоке Украины резко похолодает
— до -10 °С.
ФОТО: Из открытых источников
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
В Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях
синоптики прогнозируют снег, в южных регионах возможен мокрый снег.
В то же время в большинстве западных областей (Волынская,
Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая и особенно Закарпатская) будет идти
дождь.
Температура воздуха на западе от 0 до +5 °С днем и до -3 °С
ночью, на востоке днем -3...-5 °С, ночью похолодаетт до -10 °С, на севере днем
-2...-4 °С, ночью до -9 °С.
На остальной территории дневная температура будет колебаться
от -1 до + 1 °С, ночью -1...-3 °С, в центральных регионах — до -5 °С. Ветер
переменных направлений, 5—10 м/с.
В Крыму во вторник прогнозируют ночью мокрый снег, днем —
снег с дождем. Температура будет колебаться от -1 °С ночью до +2 °С днем.
В Киеве 22 декабря осадки не ожидаются, днем 0...-2 °С, ночью температура снизится до -4 °С.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, о том что погода в Украине с 21 декабря начнет становиться все более холодной. Пик морозов со значениями до -14 градусов ожидается на католическое Рождество, 25 декабря. На западе страны осадков не ожидается, температура воздуха днем -1...+5 градусов. В восточных областях пройдет снег, днем столбики термометров опустятся до -4 градусов. В центральном регионе преимущественно без осадков, только в Полтавской области возможно выпадение снега. Дневная температура воздуха -3...+1. В южном регионе осадков не ожидается, максимальная температура воздуха днем +1 градус. На севере страны в Черниговской и Сумской ожидается снег. Температура воздуха днем -3...+1.
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