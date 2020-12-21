Какой будет погода в Украине 21 декабря

В понедельник, 21 декабря, в некоторых областях Украины пройдет снег. Дневная температура воздуха -4...+5 градусов, передает Укргидрометцентр.

ФОТО: Из открытых источников

На западе страны осадков не ожидается, температура воздуха днем -1...+5 градусов. В восточных областях пройдет снег, днем столбики термометров опустятся до -4 градусов.

В центральном регионе преимущественно без осадков, только в Полтавской области возможно выпадение снега. Дневная температура воздуха -3...+1.

В южном регионе осадков не ожидается, максимальная температура воздуха днем +1 градус. На севере страны в Черниговской и Сумской ожидается снег. Температура воздуха днем -3...+1.

Днем "минуса" ожидаются преимущественно в Левобережной Украине, где термометры покажут до +1… -3 градусов.

Незначительные морозы в светлое время суток также ожидаются в Херсонской, Черкасской, Кировоградской и Черниговской областях. В Киеве 21 декабря будет 0… +2 градуса, на западе страны – от 0 до +5 градусов. Исключение составят Одесская и Закарпатская области, где по прогнозам уровни тепла поднимутся до +5 градусов.

Напомним, "Комментарии" писали, что как сообщил экономист Александр Гаврутенко, по итогам года мы можем увидеть, как значительное повышение инфляции при продолжении кризиса, так и стабилизацию на уровне 6-7% по итогам хорошего для экономики года. Аналитик "ТелеТрейд" Сергей Родлер прогнозирует. "Дело в том, что в текущем году рост цен сдерживался низкой активностью потребителей, предпочитающих экономить в трудные времена. Но уже сейчас мы наблюдаем некоторое восстановление покупательской активности, что находит отражение в цифрах по инфляции: в октябре она ускорилась до 2,6% в годовом измерении. Возобновление экономической активности будет способствовать дальнейшему разгону инфляции", — пояснил Родлер.







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