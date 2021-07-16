Какой будет погода на выходных, 17-18 июля: прогноз синоптика

Со следующей недели в Украину наконец-то вернется циклон, который принесет небольшое снижение температуры и осадки. По словам синоптика Наталки Диденко, жара начнет спадать постепенно, уже начиная с понедельника, 20 июля.



На выходных по-прежнему будет жарко, но с понедельника в Украину придет циклон. Фото иллюстративное

Наступающие же выходные обещают по-прежнему быть весьма сухими и жарками, как и подобает середине лета. На это влияет два антициклона, которые столкнулись в атмосфере над Украиной — с запада и востока.

Впрочем, свежие воздушные массы, надвигающиеся со Скандинавии, повлияют на погодную картинку в нашей стране. В субботу-воскресенье это проявится в виде коротковременных дождей, а также гроз в различных регионах Украины. На подобную роскошь не могут рассчитывать разве что жители южных областей.

Средняя температура воздуха 17-18 июля, по словам Диденко, будет держаться в районе +30…+35°С. С такой жарой придется мириться жителям практически всей территории страны.

Столица не станет исключением. Днем столбики термометров в Киеве будут подниматься до 32-34 градусов тепла, где-то в пригороде могут пройти небольшие дожди.

Однако уже с понедельника температура снизится на 2-4 градуса, дышать станет немного легче.

Дольше всего жара продержится, что прогнозировано, в восточных, а также южных регионах Украины. Впрочем, уже средина следующей недели принесет долгожданную прохладу и различные осадки.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какой, по прогнозам синоптиков, будет погода в Украине до конца лета. Подробности ищите в нашем материале.

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