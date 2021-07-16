Какой будет погода на выходных, 17-18 июля: прогноз синоптика

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Вечканова Елена
Со следующей
недели в Украину наконец-то вернется циклон, который принесет небольшое
снижение температуры и осадки. По словам синоптика Наталки Диденко, жара начнет
спадать постепенно, уже начиная с понедельника, 20 июля.
На выходных по-прежнему будет жарко, но с понедельника в Украину придет циклон. Фото иллюстративное
Наступающие же
выходные обещают по-прежнему быть весьма сухими и жарками, как и подобает
середине лета. На это влияет два антициклона, которые столкнулись в атмосфере
над Украиной — с запада и востока.
Впрочем, свежие воздушные
массы, надвигающиеся со Скандинавии, повлияют на погодную картинку в нашей
стране. В субботу-воскресенье это проявится в виде коротковременных дождей, а
также гроз в различных регионах Украины. На подобную роскошь не могут рассчитывать
разве что жители южных областей.
Средняя
температура воздуха 17-18 июля, по словам Диденко, будет держаться в районе +30…+35°С.
С такой жарой придется мириться жителям практически всей территории страны.
Столица не станет
исключением. Днем столбики термометров в Киеве будут подниматься до 32-34 градусов
тепла, где-то в пригороде могут пройти небольшие дожди.
Однако уже с
понедельника температура снизится на 2-4 градуса, дышать станет немного легче.
Дольше всего жара
продержится, что прогнозировано, в восточных, а также южных регионах Украины. Впрочем,
уже средина следующей недели принесет долгожданную прохладу и различные осадки.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, какой, по прогнозам синоптиков, будет погода в Украине до конца лета. Подробности ищите в нашем материале.
Также на портале можно
узнать о том, почему пользователи Сети оказались в полном восторге от ведущих прогноза погоды на полтавском телевидении.
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