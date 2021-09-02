Какова ситуация с заболеваемостью на COVID-19 в мире, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает носить маски и делать прививки вакцинами. Об этом сообщается на канале "Коронавирус. Инфо" в Viber.



Ситуация с заболеваемостью на COVID-19 в мире обостряется, - ВОЗ, фото из открытых источников

По данным ВОЗ, в течение последних двух недель в 33 странах мира рост заболеваемости на коронавирусную болезнь превысил 10%. К тому же, эксперты прогнозируют рост количества смертельных случаев среди больных на COVID-19 в Европе. До 1 декабря количество летальных случаев вырастет на 236 000.

Помочь преодолеть эпидемию в Европе может только вакцинация населения и расширение объемов производства вакцин для населения. Сейчас в ВОЗ говорят о резком скачке уровня заболеваемости на Балканах, Кавказе и в Центральной Азии. В европейских государствах и в Азии растет количество смертей от коронавируса. В странах переполнены больницы и госпитали.

По словам председателя Европейского бюро ВОЗ доктора Ханса Клюге, очень важно поддерживать надлежащий уровень защиты населения, усилив надзор за соблюдением карантинных требований, в частности, ношением масок.



Как сообщал портал "Комментарии", Соединенные штаты предоставят Украине инновационные препараты от COVID-19. Лекарственные препараты передадут от правительства Соединенных Штатов в рамках сотрудничества между двумя странами. Эти лекарственные средства против коронавируса довольно дорогостоящие и прекрасно снимают воспаление и помогают больным.

Также мы писали, что в США создали искусственный интеллект, который прогнозирует протекание COVID-19 у пациентов. Исследовательская группа под руководством доктора философии, профессора Хироюки Ёсиды, директора отдела исследований 3D-изображений в Массачусетской общей больнице разработала новую модель искусственного интеллекта, которая анализирует снимки компьютерной томографии (КТ) и имеет высокую прогностическую эффективность.

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