Какое важное решение должен принять Зеленский – какие ожидания от его визита в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что неделя, начавшаяся с 3 апреля, будет "особенно весомой для нашей защиты, для нашего движения к победе". Параллельно с этим появилась информация, что Зеленский 5 апреля может посетить Польшу с официальным визитом. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" заявления украинского лидера и то, какие решения могут быть приняты во время его возможной поездки в Польшу.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент Украины должен правильно спланировать и провести то, что в простонародье обобщенно называют контрудар

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов рассуждает так:

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"Президент Украины, верховный главнокомандующий ВСУ (что сейчас особо важно) Владимир Зеленский стоит на пороге принятия, возможно, самого серьезного решения в своей карьере. Речь о том, как использовать накопившийся потенциал, накопившуюся кинетическую энергию, которыми обладает Украина сейчас. А именно – правильно спланировать и провести то, что в простонародье обобщенно называют контрудар. Которого все ждут. Но что такое контрудар с точки зрения подобного частного случая современной военной кампании? Это, прежде всего, определение целей и задач, которые ставятся не только военным, но и работникам спецслужб, дипломатической сферы".

Естественно, продолжает эксперт, форму операции определяют военные, дипломаты и разведчики. Но, чтобы операция приобрела форму, необходимо определить ее цели и задачи, объект применения сил и средства, масштаб, сферу, продолжительность операции. Рассчитать ущерб, который будет нанесен противнику. И всё это в итоге, как бы ни помогали советники, является решением руководителя страны, его зоной ответственности.

Соответственно, меняются цели и задачи грядущей военной операции, а также ее форма. Не уверен, что президенту для принятия этого решения будет достаточно этой недели. Но, возможно, предварительная работа в большом объеме уже проделана. Ждем результатов". "Поэтому президент Украины сейчас, – подчеркивает Виктор Савинов, – находится на пороге очень важного решения. Все действия надо скоординировать с ближайшими союзниками. В первую очередь – с Польшей. Поскольку статус нашей общей соседки – Беларуси – в последнее время, можно сказать, изменился

Нет решений, которые имеют эффект волшебной палочки в столь масштабной войне

Директор Института мировой политики, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда напоминает, что США сегодня огласят о передаче Украине очередного пакета военно-технической помощи. Который традиционно будет мощным. Ну, а вероятный визит Зеленского в Польшу, это, по мнению эксперта, не только о его встрече с польским коллегой Анджеем Дудой, но и, очевидно, о фиксации передачи нашей стране польских истребителей МиГ-29.

"Думаю, речь также пойдет о перспективах укрепления украино-польского сотрудничества", – отмечает Евгений Магда.

Он также акцентирует, что нет решений, которые имеют эффект волшебной палочки в столь масштабной войне.

"Не существует такого мощного средства, которое сразу бы обеспечило нашу победу. За нее придется бороться всем украинцам — каждый день", – резюмирует эксперт.

Вероятный визит Зеленского в Польшу станет знаковым

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук напоминает, что именно Польша с начала широкомасштабного российского вторжения в Украину стала одним из самых ключевых и значимых наших партнеров. Обеспечивая помощь по всевозможным направлениям. Начиная с гуманитарного (в частности, по размещению украинских беженцев), завершая военным (предоставление разнообразного вооружения, подготовка наших военнослужащих).

"Это сотрудничества чрезвычайно важно. И оно продолжается, – подчеркивает политолог. – Кроме того, именно Польша, вместе со странами Балтии, является главным локомотивом усиления санкция против РФ. Учитывая всё это, вероятный визит президента Зеленского в Польшу – более чем логичен".

Петр Олещук напоминает, что с начала полномасштабной войны все зарубежные поездки президента Украины были знаковыми. И приводили к увеличению военной и финансовой поддержки нашей страны партнерами. Так было и в декабре 2022-го – в США (встреча с президентом Байденом, выступление перед Конгрессом). И в феврале 2023-го, когда Зеленской совершил тур по Европе (встреча с лидерами Великобритании, Франции, Германии, выступление в Европарламенте).

"Очевидно, что и вероятный визит в Польшу станет знаковым, – считает эксперт. – И не только в символическом контексте, но и в ракурсе решения достаточно серьезных вопросов, включая усиление обороноспособности Украины".

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