Какое важное решение должен принять Зеленский – какие ожидания от его визита в Польшу

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что неделя, начавшаяся с 3 апреля, будет "особенно весомой для нашей защиты, для нашего движения к победе". Параллельно с этим появилась информация, что Зеленский 5 апреля может посетить Польшу с официальным визитом. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" заявления украинского лидера и то, какие решения могут быть приняты во время его возможной поездки в Польшу.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов рассуждает так:
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Естественно, продолжает эксперт, форму операции определяют военные, дипломаты и разведчики. Но, чтобы операция приобрела форму, необходимо определить ее цели и задачи, объект применения сил и средства, масштаб, сферу, продолжительность операции. Рассчитать ущерб, который будет нанесен противнику. И всё это в итоге, как бы ни помогали советники, является решением руководителя страны, его зоной ответственности.
Директор Института мировой политики, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда напоминает, что США сегодня огласят о передаче Украине очередного пакета военно-технической помощи. Который традиционно будет мощным. Ну, а вероятный визит Зеленского в Польшу, это, по мнению эксперта, не только о его встрече с польским коллегой Анджеем Дудой, но и, очевидно, о фиксации передачи нашей стране польских истребителей МиГ-29.
Он также акцентирует, что нет решений, которые имеют эффект волшебной палочки в столь масштабной войне.
Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук напоминает, что именно Польша с начала широкомасштабного российского вторжения в Украину стала одним из самых ключевых и значимых наших партнеров. Обеспечивая помощь по всевозможным направлениям. Начиная с гуманитарного (в частности, по размещению украинских беженцев), завершая военным (предоставление разнообразного вооружения, подготовка наших военнослужащих).
Петр Олещук напоминает, что с начала полномасштабной войны все зарубежные поездки президента Украины были знаковыми. И приводили к увеличению военной и финансовой поддержки нашей страны партнерами. Так было и в декабре 2022-го – в США (встреча с президентом Байденом, выступление перед Конгрессом). И в феврале 2023-го, когда Зеленской совершил тур по Европе (встреча с лидерами Великобритании, Франции, Германии, выступление в Европарламенте).
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