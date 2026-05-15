Какое место на переговорах Трампа и Си было отведено Украине: что стало ключевым

В американо-китайских переговорах украинский вопрос по приоритетам, видимо, был где-то на 4-м месте. На 1-м месте, как сразу публично объявил Си, был вопрос Тайваня. Это действительно серьезный вопрос, поскольку амбицией Китая является завершение объединения окрестных территорий, которые Китай считает своими и где проживают китайцы. Но именно Тайвань для Соединенных Штатов долгие годы являлся центром сдерживания Китая в регионе. Об этом рассказал политический эксперт Сергей Таран.

Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Более того, отмечает эксперт, в американской ядерной доктрине одним из случаев, когда США могут без колебаний применить ядерное оружие, является попытка Китая силой захватить Тайвань. Это положение было закреплено еще во времена Холодной войны, и вряд ли кто-то его до сих пор менял. Поэтому неслучайно в Китае заявляют, что вопрос Тайваня должен быть решен, чтобы это не стало причиной ядерной войны между двумя сверхдержавами.

"Второй вопрос – это торговля и любимые Трампом "тарифы". Проходит большой торг по взаимному доступу на рынки, и Трамп, очевидно, надеется выторговать за относительно терпимые тарифы для китайских товаров в обмен на доступ американского бизнеса к китайским рынкам. Поэтому Трамп и привозил с собой в Китай целую делегацию американской бизнес-элиты, которая готова захватывать Китай своими невоенными методами", – отметил Сергей Таран.

По его словам, третий вопрос – это, безусловно, война США против Ирана. Трампу очень хотелось прилететь на встречу с Си победителем в этой войне, но настоящей "победы" в этой войне нет и в помине. Чтобы завершить эту войну, Трамп будет готов привлечь Китай в условные гарантии безопасности для Ирана. Как минимум — чтобы сделать невозможным создание Ираном ядерного оружия; как максимум – чтобы как можно быстрее обеспечить открытие Ормузского пролива.

"И только четвертым вопросом, и то в контексте предыдущих, могла появляться Украина. Хорошая новость состоит в том, что в том мире, который сейчас могут строить США и Китай, есть больше шансов для мира в Украине, чем для войны. Ведь Китай заинтересован в стабильной работе мировой экономики, а любые долгие войны ее подтачивают. Трампу также нужен мир в Украине – по меньшей мере, как политическая победа в глазах своих избирателей. Конечно, это пока звучит хорошо как теория. Значительно сложнее будет реализовать все эти намерения на практике, а с реализацией реальных внешнеполитических проектов у Трампа, мягко говоря, не всегда все выходит", – заметил аналитик.

Эксперт отмечает, впрочем, есть и вторая хорошая новость: США постепенно делят мир без участия России. Еще 5 лет назад Путин очень хотел сидеть за столом переговоров с Трампом и вместе распределять сферы влияния, в том числе по Китаю. Но во время войны в Украине стало очевидно, что мир будут делиться без Путина. Хотя при этом под сферу влияния двух великих держав может попасть и сама Россия.

Читайте на портале "Комментарии" — во время первого дня визита президента США Дональд Трамп в Китай переговоры с лидером КНР Си Цзиньпин прошли в заметно более напряженной атмосфере, чем ожидалось. Как пишет The New York Times, американский лидер пытался демонстрировать примирительный тон и делал ставку на личную дипломатию, однако Си с первых минут дал понять: У Пекина есть жесткие границы, которые Вашингтону лучше не пересекать.



