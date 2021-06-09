Какое количество населения успели вакцинировать китайские власти за время пандемии

За время пандемии в Китае гражданам сделали более 800 млн прививок против коронавируса. Об этом сообщает "РБК-Украина".



Журналисты отмечают, что местные эпидемиологи до конца текущего или к середине 2022 года планируют вакцинировать примерно 70-80% населения.

По информации китайских властей, по состоянию на 8 июня в 31 административной единице Китая в целом было сделано 808,9 млн прививок против COVID-19. Отметим, что кампания вакцинации приоритетных групп населения в стране началась 15 декабря 2020 года.



Также в Государственном комитете по вопросам гигиены и охраны здоровья КНР заявили о плане привить около 40% жителей Китая, то есть примерно 560 млн с более чем 1,4 млрд лиц к июню 2021 года.

Напомним, что в связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением COVID-19, власти Тайваня с 19 мая закрыли границы для иностранных граждан и ввели двухнедельный локдаун, который предусматривает закрытие кинотеатров, баров и клубов. Также жителей Тайваня обязали находиться в масках даже на улице.

Добавим, что в феврале 2020 года Тайвань был одним из лидеров по количеству случаев заражения людей COVID-19 в Китае. Детали — по ссылке

Также издание "Комментарии" информировало о том, что разведка в США имеет новые и еще не исследованные факты, связанные с причиной возникновения коронавируса.

Президент страны дал 90 дней спецслужбам, чтобы те нашли источник мировой пандемии. Кстати, некоторые СМИ утверждают, что американская разведка нашла подтверждение вероятной утечки коронавируса из лаборатории в Китае.



Коронавирус в Китае. Фото: Reuters

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