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Новый всплеск заболеваемости COVID-19 в Тайване: правительство принимает меры

Иностранцы пока не смогут посещать остров

сегодня, 14:10
Автор:

Данило Матюха

В связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением COVID-19, власти Тайваня с 19 мая закрывают границы для иностранных граждан и вводят двухнедельный локдаун. Об этом сообщает местный центр контроля за заболеваниями.

Новый всплеск заболеваемости COVID-19 в Тайване: правительство принимает меры

Коронавирус в Тайване - фото: Reuters

Сообщается, что 15 мая в провинции диагностировали 180 новых случаев заражений коронавирусной инфекцией. Местные власти сразу принял решение о введении локдауну, который предусматривает закрытие кинотеатров, баров и клубов. Однако рестораны и офисы должны продолжить свое привычное функционирование. Также жителей Тайваня обязали находиться в масках даже на улице.

А с 19 мая для поддержки внутренней безопасности в регионе и контроля за распространением вируса было принято решение о закрытии границ. По информации Тайванского центра контроля за заболеваниями, на остров не смогут попасть те лица, которые не имеют гражданства или вида на жительство.

Напомним, что в феврале 2020 Тайвань был одним из лидеров по числу случаев заражения людей  COVID-19 в Китае. Детали по ссылке.

Добавим, что 17 мая Турция вышла из полного локдауна и ввела новые изменения, которые смягчают въезд в страну для туристов. В частности для попадания в страну уже не требуется обязательное прохождение ПРЛ-теста. Подробнее в нашей статье.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", что  ввели локдаун в Египте. По мнению властей, жесткие карантинные меры должны сдержать распространение коронавирусной болезни. Усиление эпидемиологических мероприятий в стране будет продолжиться две недели.


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Источник: https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/jFbqjTTexTGf3kdrinf0FA?typeid=9
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