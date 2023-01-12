Каким будет мир в 2033 году. 10 прогнозов на будущее от экспертов

Независимый аналитический центр Atlantic Council провел обширное исследование и опросил 167 экспертов о том, каким будет будущее через 10 лет, то есть в 2033 году. Прогнозы свидетельствуют о распаде России, нападении на Тайвань со стороны Китая, упадке демократии и других. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Atlantic Council.

10 прогнозов на 2033 год. Фото из открытых источников

После опроса экспертов, аналитический центр собрал 10 прогнозов на 2033 год, вот какие они.

Россия испытает коллапс. 46% опрошенных экспертов отметили, что Россия распадется в ближайшие 10 лет. По мнению опрошенных, война в Украине спровоцирует серьезные внутренние потрясения в РФ, что в свою очередь сможет привести к гражданской войне или революции.

К ядерному клубу присоединятся новые государства. К ядерному клубу государств может присоединиться еще одна страна. По мнению экспертов, это будет Иран — 68%. Также ядерное оружие может до 2033 г. получить Саудовская Аравия – 32% и Южная Корея – 19%.

Китай нападет на Тайвань. 70% экспертов уверены, что за следующие 10 лет Китай будет пытаться насильно покорить островную территорию Тайвань.

Обособление экономик. Из-за различных политических мнений США и Китай критикую друг друга и угрожают прекратить сотрудничество, однако к 2033 году они просто несколько снизят свою взаимозависимость.

Гегемония США окончится. Эксперты считают, что глобальное преимущество США подходит к концу, однако страна останется мощным игроком в большинстве сфер в технологиях, дипломатии и экономике.

Глобальное сотрудничество из-за изменения климата. Опросы утверждают, что вопрос об изменении климата будет на повестке дня в международной политике, что приведет к усилению глобального сотрудничества.

Экономические опасности будут расти. По мнению 76% экспертов в ближайшие 10 лет будет еще один экономический кризис, тогда как 19% говорит о двух или более таких потрясениях.

Демократия теряет позиции. Эксперты отмечают, что демократия будет постепенно уменьшаться в мире.

Системные угрозы для демократии. До 2033 года демократия испытывает значительные опасности от националистических и популистических движений.

Международные организации безопасности не претерпевают изменений. Несмотря на войну в Украине и прогноз о нападении Китая на Тайвань большинство опрошенных (82%) говорят, что общая архитектура безопасности в мире не претерпевает изменений.

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