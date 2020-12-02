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Каким будет локдаун: главная информация

Наиболее вероятно, локдаун будет действовать с 24 декабря по 15 января

сегодня, 13:50
Автор:

Кириєнко Анна

Пока правительство не предоставило официального заявления, когда именно введут локдаун. Но гражданам уже стоит готовиться и знать, что может ожидать их в ближайший месяц. Поэтому сайт "Комментарии" собрал главную информацию об ограничениях и запретах на зимнем карантине.

Каким будет локдаун: главная информация

Каким будет локдаун: главная информация. Фото: live24

Стоит заметить, что будущий карантин будет отличаться от того, который мы пережили весной. Давид Арахамия, глава парламентской фракции "Слуги народа", описал вероятный формат карантина термином "интеллектуальный локдаун". Это означает, что власть по крайней мере попытается учитывать ситуацию в разных областях и начнет подстраиваться под регионы.

Будет запрещена деятельность учреждений, оказывающих услуги по размещению. Поэтому закроются хостелы, но отели останутся работать.

ТРЦ разрешено посещать только с целью приобретения товаров в магазинах. Фудкорты, развлекательные зоны, кафе, рестораны и дискотеки закрываются.

Прекращается работа салонов красоты, парикмахерских, кинотеатров, фитнес-клубов.

Ученики и студенты будут вынуждены перейти на дистанционное обучение.

Общественный транспорт продолжит функционировать по обычному расписанию.

Можно будет посетить новогоднюю елку в своем городе, но количество людей, которые будут находиться у новогоднего дерева, должна регулироваться.

Открытыми останутся рождественские ярмарки, катки, лыжные и другие зимние места отдыха, рождественские и новогодние концерты, школьные праздники, если граждане будут придерживаться там карантинных мероприятий. Еще одно условие — на локациях не должно быть открытых заведений питания и фудкортов.

Сайт "Комментарии" ранее сообщал, что наиболее вероятно, локдаун будет действовать с 24 декабря до 15 января.



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