Каких продуктов нужно сделать запасы: что подешевело в цене

Есть целый ряд продуктов, на которые за последний месяц существенно снизились цены. Объяснение этому – сезонность и новый урожай, а также переизбыток некоторых позиций на рынке. Среди тех продуктов, цены на которые снизились, гречка, сахар, мясо. Также изменились цены и на овощи. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет портал Минфин.

Супермаркет. Фото из открытых источников

Отмечается, что в начале ноября ценники в супермаркетах снизились на целый ряд круп, в частности, подешевела гречка. Сейчас она в среднем стоит 78 гривен за килограмм. Это не 100 гривен, как было ещё 4-5 месяцев назад, но и не 50-52 за кг, как было в довоенное время.

Аналитики также отмечают колебание цен на сахар. В супермаркетах килограмм сахара стоит от 34 до 35 гривен. До полномасштабной войны килограмм стоил 25-27 гривен.

Снизилось в цене мясо. Куриные бёдра упали в цене со 101 гривны до 97 гривен. Свинина снизилась с 213 до 270 гривен за килограмм.

Что касается цен на овощи то, к примеру, болгарский перец со 152 гривен за килограмм опустился в цене до 145 гривен за кг. Помидоры также опустились в цене примерно на 2 гривны и сейчас стоят чуть больше 91 гривны за килограмм.

Незначительно, но все же снизились цены на рис и пшено. Также подешевела мука.

Читайте также на портале "Комментарии" — цены бьют рекорды: где сейчас самые дешевые и самые дорогие однокомнатные квартиры в Украине, какие области составили конкуренцию по спросу на жилье Киеву.

Также издание "Комментарии" сообщало – оккупанты перетасовывают кадры в Мариуполе: кто стал новым гауляйтером.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!