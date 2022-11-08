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Каких продуктов нужно сделать запасы: что подешевело в цене

Эксперты назвали перечень продуктов, которые подешевели в ноябре

сегодня, 09:30
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Автор:

Кравцев Сергей

Есть целый ряд продуктов, на которые за последний месяц существенно снизились цены. Объяснение этому – сезонность и новый урожай, а также переизбыток некоторых позиций на рынке. Среди тех продуктов, цены на которые снизились, гречка, сахар, мясо. Также изменились цены и на овощи. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет портал Минфин. 

Каких продуктов нужно сделать запасы: что подешевело в цене

Супермаркет. Фото из открытых источников

Отмечается, что в начале ноября ценники в супермаркетах снизились на целый ряд круп, в частности, подешевела гречка. Сейчас она в среднем стоит 78 гривен за килограмм. Это не 100 гривен, как было ещё 4-5 месяцев назад, но и не 50-52 за кг, как было в довоенное время.

Аналитики также отмечают колебание цен на сахар. В супермаркетах килограмм сахара стоит от 34 до 35 гривен. До полномасштабной войны килограмм стоил 25-27 гривен.

Снизилось в цене мясо. Куриные бёдра упали в цене со 101 гривны до 97 гривен. Свинина снизилась с 213 до 270 гривен за килограмм. 

Что касается цен на овощи то, к примеру, болгарский перец со 152 гривен за килограмм опустился в цене до 145 гривен за кг. Помидоры также опустились в цене примерно на 2 гривны и сейчас стоят чуть больше 91 гривны за килограмм.

Незначительно, но все же снизились цены на рис и пшено. Также подешевела мука.

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Источник: https://index.minfin.com.ua/markets/wares/index/
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