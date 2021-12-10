Какие страны украинцы считают союзниками, а какие - врагами: результаты опроса

По мнению украинцев, США, Канада, Турция, Польща, Литва и Великобритания являются наибольшими союзниками нашего государства. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проводимого 6-8 декабря текущего года.

Флаг Украины - фото: Днепропетровская ОГА

Отмечается, что несколько меньше респонденты считают союзниками Украины Францию, Германию и Китай.

Исследователи добавили, что за последний год отношение украинцев к Турции и Великобритании изменилось в лучшую сторону.

Чего не скажешь о Беларуси, которую жители Украины считают враждебной по отношению к нашей стране. За 2021 год количество таких респондентов выросло больше чем в два раза — с 22 до 48%.

72% украинцев считают Российскую Федерацию враждебно настроенной в отношении Украины, 12% — союзной.

Прямые переговоры со страной-агрессором поддерживают 56% украинцев (в качестве безальтернативного решения), 41% респондентов выступает против.

Кроме того, 46% хотели бы, чтоб Турция была привлечена к переговорам касаемо урегулирования конфликта на Донбассе, и столько же — против такого решения.

Отмечается, что в опросе принимали участие 2500 респондентов, возраст которых 18+, со всех областей Украины, кроме временно оккупированных Крыма и Донбасса.

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что украинцы назвали основные причины, из-за которых страну может накрыть экономический кризис.

Также сообщалось, что практически 80% опрошенных украинцев, проживающих в сельской местности, не поддерживают или не определились с вопросом запрета шифера в Украине.

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