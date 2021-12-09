Украинцы назвали причину экономического кризиса в стране, – опрос

Основными причинами, из-за которых Украину может накрыть очередной экономический кризис сами же украинцы считают некомпетентность власти и коррупцию во власти. Как информирует издание "Комментарии", такие ответы больше всего называли респонденты при опросе, который проводила социологическая группа "Рейтинг".

Украинцы. Фото: из открытых источников

Некомпетентность власти причиной вероятного кризиса считает 31% опрошенных. Еще 22% украинцев считают, что кризис может возникнуть из-за коррупции той самой власти. Войну на востоке Украины, как причину кризиса назвали 16%, коронавирус – 13%, лишь 8% — мировое влияние и 5% — энергетический кризис.

Также согласно опроса, большинство украинцев (50%) верят украинскому правительству, что этой зимой удастся избежать веерных отключений электроэнергии. И 39% наших соотечественников не уверены в том, что отключений не будет.

Высказались украинцы и относительно ответственности за справедливые тарифы. Главную ответственность за цены на коммуналку и энергоносители украинцы возлагают на президента и Кабмин, 27% и 24% соответственно.

Украинцы считают, что 2021-й год может закончиться ростом тарифов и экономическим кризисом. Как за первое, так и за второе, по мнению большинства наших соотечественников, придется отвечать власти.

Читайте также на портале "Комментарии" – обнародованы результаты исследования: стало известно от чего чаще всего умирают украинцы. Статистика смертности в Украине показала. Среди первоочередных причин смертности болезни сердца, онкозаболевания, коронавирусная болезнь.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!