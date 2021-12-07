От чего чаще всего умирают украинцы: исследование

По данным Государственной службы статистики, за период в течение девяти месяцев, с января по сентябрь 2021 года умерло 487 885 украинцев. Среди причин смертности граждан первое место занимают болезни сердца, второе — онкозаболевания, третье — коронавирусная болезнь.



От каких болезней умирают украинцы, фото из открытых источников

Зарегистрировано 306 127 летальных исходов от болезней сердца и кровеносной системы. От злокачественных новообразований умерло 55 352 человека. От болезней органов дыхания – 15 364 человека, от идентифицированного COVID-19 – 39 356 человек, от неидентифицированного COVID-19 – 658 человек. Болезни органов пищеварения привели к смерти 18 093 человек. От несчастных случаев и нападений (пожар, разбой, ДТП и т.п.) умерли 20 816 граждан.



Если сравнить данные с 2020 годом, то до введения карантина ежемесячно от заболеваний дыхательных путей умирало около тысячи украинцев, половина из которых умирала от осложнений после ОРВИ и от пневмонии, сообщает "Опендатабот" .

По данным Минздрава, в прошлом году от коронавируса умерли 20 709 украинцев. Однако наряду с ростом количества больных COVID-19 увеличилось на 34% число летальных исходов, связанных с болезнями дыхательных путей. В 2020 году умерло от болезней дыхательных путей 16 705 человек, тогда как в 2019 году умерло от болезней легких – 12 488 человек.

Специалисты Государственной службы статистики прогнозируют сокращение численности населения в Украине с учетом темпов рождаемости, внешнеполитических и экономических факторов.



"По наиболее вероятным сценариям демографического прогноза, численность населения в Украине в течение ближайших 50 лет будет сокращаться достаточно быстрыми темпами. Это объясняется значительной утратой демографического потенциала: распространенными стандартами малодетности, низкой продолжительностью жизни, а также неблагоприятным межгосударственным миграционным обменом. Украина вступает в особый этап своего демографического развития. Малая численность рожденных в течение последнего десятилетия вскоре будет определять дефицит трудовых ресурсов. Зато будет расти доля пожилых людей", — говорится в демографическом прогнозе.

Как сообщал портал "Комментарии", к 2050 году украинцев может остаться не больше 35 миллионов. По данным Организации объединенных наций, численность украинцев быстро сокращается, темпы вымирания населения одни из самых быстрых в мире.







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