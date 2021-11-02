Какие страны не планируют ограничивать парниковые выбросы – результаты СОР-26

Во время климатической конференции СОР-26 страны, производящие больше всего парниковых газов, присоединились к соглашению об уменьшении выбросов. Однако три страны отказались от него, сообщает информационное агентство Reuters.

Заседание климатической конференции ООН – скрин Youtube Euronews

2 ноября в Глазго, где проходит СОР-26 – климатическая конференция ООН – еще 15 стран согласились уменьшить выбросы метана до 2030 года. Теперь уже 90 государств мира присоединились к этому соглашению. Среди подписантов – Бразилия, которая входит в пятерку тех, кто продуцирует больше всего метана. Отказались подписывать соглашение три страны – Китай, Россия и Индия.

Метан – газ, который вместе с углекислым газом, является одной из причин глобального потепления. Данное вещество быстрее разрушается в атмосфере, поэтому ООН решила сконцентрироваться на нем, чтобы положительные климатические изменения произошли быстрее.

Если резко сократить выбросы метана в ближайшие 10 лет, это снизит глобальное потепление на треть градуса до 2040 гг. Если же этого не сделать, то температура повысится на полтора градуса и изменения климата будут хуже.

Страны-участники нового климатического договора обязались уменьшить выбросы метана на треть. Для этого им придется вмешаться в деятельность следующих секторов экономики: нефтегазовые структуры, старые угольные шахты, сельскохозяйственное производство, свалки мусора. Агентство Reuters пишет, что максимальное влияние окажет нефтегазовая отрасль, поскольку именно она является самым мощным источником парниковых выбросов.

Крупнейшим в мире добытчиком нефти и газа являются США. Страна обнародует новые правила по выбросам уже на следующей неделе. Крупнейший импортер газа – Европейский Союз — план реформирования энергетической отрасли представит до конца текущего года.

Комментарий эксперта о важности климатического саммита издание "Комментарии" публиковало ранее

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