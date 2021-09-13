Какие штаммы гриппа будут циркулировать в этом эпидсезоне в Украине и кто получит бесплатную вакцину от него

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Козлова Альбіна
О штаммах гриппа, которые будут активными в этом эпидсезоне, рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью с медицинской эксперткой UNICEF Екатериной Булавиновой. Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения в Facebook.
В Украине будут циркулировать три штамма гриппа, фото из открытых источников
Прогнозируют, что в этом осенне-зимнем эпидсезоне 2021-2022 годов будут циркулировать на территории Украины три штамма гриппа — B/Washington, H1N1 и H3N2.
По словам Игоря Кузина, в прошлом сезоне в украинцев, болевших гриппом, заболевание протекало сложнее и после болезни были тяжелые последствия для здоровья.
В этом году пока идет речь о поставке определенного количества вакцин от гриппа в качестве гуманитарной помощи от иностранных партнеров. Эти вакцины бесплатно получат медики. В первую очередь провакцинируют 30 тысяч врачей, медсестер, работающих в больницах, которые являются госпитальными базами для больных COVID-19.
Игорь Кузин отметил, что переговоры с фармацевтическими компаниями о такой гуманитарной помощи ведутся с июня. Также он добавил, что в аптеки планируют доставить почти миллион доз вакцины от гриппа для населения.
В 2022 году отечественные производители будут выпускать вакцины от гриппа. Предварительно речь идет о трех или четырехвалентных вакцинах, которые будут выпускаться в шприцах — по одной дозе в индивидуальном шприце.
Фармацевтические компании на территории Украины будут фасовать, паковать и маркировать действующие вещества. Однако это уже ускорит производство и закупку вакцин для собственных нужд государства.
По словам главного санитарного врача, такая продукция будет производиться в форме "in bulk" — это фармацевтическая продукция, которая уже прошла все стадии производственного процесса и ее надо только пофасовать и упаковать.
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