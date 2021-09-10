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Результаты тестов на COVID-19: будут ли требовать их у школьников

Главный санитарный врач объяснил имеет ли право школа требовать такие тесты

сегодня, 21:05
Автор:

Козлова Альбіна

Главный санитарный врач ответил на главные вопросы об организации образовательного процесса в украинских школах и вакцинацию работников образования. Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения в Facebook.

Результаты тестов на COVID-19: будут ли требовать их у школьников

Главный санитарный врач дал интервью, фото из открытых источников

На вопрос медицинского эксперта ЮНИСЕФ в Украине Екатерины Булавиновой будут ли требовать в школе от больного ребенка результаты тестов об отсутствии у него COVID-19 ответил Игорь Кузин. Главный санитарный врач отметил, что администрация школы не может требовать предоставить ей результаты медицинских тестов.

"Термометрия остается обязательной перед тем, как ученик начнет образовательный процесс. Если температура является повышенной, в таком случае ребенок должен обратиться к своему врачу. Врач действует по инструкции из диагностики коронавирусной болезни. Это либо быстрый тест на антиген, или ПЦР-тест. Этого достаточно, чтобы установить диагноз. Делать ли тесты — это на усмотрение врача. Обязательного требования по предъявлению результатов ПЦР-тестов или тестов быстрых нет и оно не будет применяться в школах", — отметил Игорь Кузин.

Также он отметил, что рекомендации по вакцинации педагогов не беспочвенны. Министерство опирается на опыт зарубежных стран. К примеру Кузин привел Великобританию, где 30% вспышек COVID-19 были именно среди педагогов и они инфицировали своих учеников. Об этом известно из рапортов эпидемиологов, которые изучали пути инфицирования штаммом "Дельта".

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине вводят зеленый и желтый сертификаты вакцинации от COVID-19. Желтый сертификат будет выдаваться тем, кто сделал одну прививку, зеленый — два. Срок действия желтого сертификата составляет 20 дней — период между вакцинацией.


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Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr/videos/4255934357853643
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