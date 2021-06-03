Какие шансы у РФ обеспечить Крым водой — Джемилев

Вопрос водоснабжения аннексированного Крыма остается весьма острым для оккупационных властей полуострова. Пристально наблюдает за ситуацией и украинские политики, которых обвиняют в якобы "водной блокаде" АРК. По мнению нардепа Мустафы Джемилева, несмотря на все громкие обещания, у россиян не получится восстановить нормальное водоснабжение полуострова, сообщает "Телеграф".



Мустафа Джемилев про шансы РФ восстановить водоснабжение в Крым. Фото из открытых источников

Джемилев утверждает, что все проекты властей РФ насчет добычи питьевой воды из скважин в Азовском море — просто "фантастические", и не имеют никаких шансов на успешное воплощение.

По словам нардепа, никакой другой источник, кроме Днепра, не способен удовлетворить все потребности полуострова. Это и не удивительно, ведь ранее Украина обеспечивала около 85% водоснабжения Крыма.

Мустафа Джемилев очень скептически относится к задумкам российских оккупантов насчет потребления подземных вод. Депутат уверяет, что, во-первых, растениеводство в Крыму уже не восстановит своих прежних масштабов, а, во-вторых, нынешняя и без того не самая благоприятная экологическая ситуация еще больше усугубится.

Джемилев считает, что любые попытки Кремля обеспечить Крымский полуостров водой, в конечном итоге, обернутся провалом.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что недавно в России заявили, будто крымчане наконец-то получили доступ к необходимому количеству воды. Каким же образом оккупанты собрались закончить "водную блокаду", узнавайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, почему дипломат Вадим Трюхан уверен, что Россия может сколько угодно пытаться делать хорошую мину при плохой игре, но проблема водоснабжения незаконно аннексированной ею АРК от этого не решится. К слову эксперт предполагает, что Путин может поднять вопрос воды для Крымского полуострова на саммите с Байденом. Какие еще прогнозы дают специалисты, читайте в нашей публикации.

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