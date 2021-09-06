Какие реформы правительство Украины планирует начать в следующем году

Правительство Украины планирует начать в следующем году важные реформы, фото из открытых источников

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с Маттео Патроне, директором ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа. Во время встречи политики обсудили процесс реформирования в Украине. Об этом сообщают в пресс-службе Кабинета министров Украины.

По словам Дениса Шмыгаля, украинское правительство продолжит воплощать реформы в жизнь для улучшения экономики и социальной политики. Сейчас в планах Кабмина продолжение реформ в сферах государственного управления, создания благоприятного инвестиционного и бизнес-климата, приватизации. Также правительство будет работать в дальнейшем над реформой корпоративного управления, имплементацией зеленого курса, реформой земли и антикоррупционной реформой.

В 2022 году Кабмин инициирует новые реформы, среди которых внедрение второго уровня пенсионной системы, развитие фондового рынка в Украине. Эти две реформы очень важны для Украины.



Отметим, что второй уровень пенсионной системы — это обязательная накопительная система. То есть украинцы ежемесячно будут отчислять из своих заработных плат небольшой процент в размере 2-7% в сертифицированный негосударственный пенсионный фонд (НПФ) и/или Накопительный фонд.

Ранее премьер отмечал, что в Национальной экономической стратегии до 2030 года предполагается улучшение инвестиционной привлекательности Украины. А без инвестиций экономика не будет развиваться. Однако для достижения этой цели следует формировать рынок капитала и развивать товарные биржи.

Портал "Комментарии" писал, что Украина получила 2,7 миллиарда долларов от Международного валютного фонда. Данная финансовая поддержка будет занимать большую часть для восстановления экономической стабильности и даст возможность выплатить социальные выплаты украинцам в большем размере. Напомним, что в марте 2020 года, в МВФ рассказали о выделении денег для поддержки мировой экономики. Окончательное решение по этому поводу приняли 2 августа. Всего было выделено 650 млрд долларов для соответствующей поддержки.

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