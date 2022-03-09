Какие продовольственные магазины работают в Украине (онлайн-карта)

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Светлана Шкурупий
Из-за
полномасштабного вторжения Российской Федерации, украинцы оказались в сложном
положении, в частности возникли проблемы с продуктами и товарами первой
необходимости. В связи с этим в Украине создали онлайн-карту, на которой
отметили, какие продовольственные магазины работают в военное время.
Какие продовольственные магазины работают в Украине (фото из открытых источников)
Известно,
что онлайн-карта постоянно обновляется. На ресурсе можно узнать название магазинов,
которые работают, их адрес, график работы и возможность снятия наличных
средств.
На
карте, которая есть по ссылке, обозначены магазины "АТБ",
"Фора", "Сильпо", Novus, "Эко маркет",
"Рукавичка", "ЛотОк", Varus и другие. Время обновления информации по конкретному
магазину указано в поле.
Разработчики
призывают все торговые сети и продуктовые точки присоединяться к инициативе,
чтобы у горожан было больше возможностей приобрести продукты и другие товары.
Напомним,
владельцев и менеджеров торговых заведений в нашей стране, устанавливающие
сверхвысокие цены на продовольствие во
время войны, строго накажут.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что бюро экономической безопасности
Украины начинает свою работу в сфере отслеживания цен на аренду жилья для
переселенцев, товаров, продуктов питания или услуг по всем областям. Потому что такие действия
бизнесменов во время военного положения приравниваются к мародерству, а после
победы будут считаться экономическим преступлением.
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также, украинцы из-за войны с Российской Федерацией оказались в сложной
ситуации, полки магазинов практически пусты и приходиться обходиться теми
продуктами, что есть. Хлеб могут вовремя не завозить, поэтому шеф-повар Алекс
Якутов рассказал, как можно приготовить его в домашних условиях.
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