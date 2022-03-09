Какие продовольственные магазины работают в Украине (онлайн-карта)

Из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации, украинцы оказались в сложном положении, в частности возникли проблемы с продуктами и товарами первой необходимости. В связи с этим в Украине создали онлайн-карту, на которой отметили, какие продовольственные магазины работают в военное время.

Какие продовольственные магазины работают в Украине (фото из открытых источников)

Известно, что онлайн-карта постоянно обновляется. На ресурсе можно узнать название магазинов, которые работают, их адрес, график работы и возможность снятия наличных средств.

На карте, которая есть по ссылке, обозначены магазины "АТБ", "Фора", "Сильпо", Novus, "Эко маркет", "Рукавичка", "ЛотОк", Varus и другие. Время обновления информации по конкретному магазину указано в поле.

Разработчики призывают все торговые сети и продуктовые точки присоединяться к инициативе, чтобы у горожан было больше возможностей приобрести продукты и другие товары.

Напомним, владельцев и менеджеров торговых заведений в нашей стране, устанавливающие сверхвысокие цены на продовольствие во время войны, строго накажут.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что бюро экономической безопасности Украины начинает свою работу в сфере отслеживания цен на аренду жилья для переселенцев, товаров, продуктов питания или услуг по всем областям. Потому что такие действия бизнесменов во время военного положения приравниваются к мародерству, а после победы будут считаться экономическим преступлением.

Читайте также, украинцы из-за войны с Российской Федерацией оказались в сложной ситуации, полки магазинов практически пусты и приходиться обходиться теми продуктами, что есть. Хлеб могут вовремя не завозить, поэтому шеф-повар Алекс Якутов рассказал, как можно приготовить его в домашних условиях.

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