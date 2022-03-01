Куда украинцам жаловаться на повышение цен на необходимые товары и продукты

Бюро экономической безопасности Украины начинает свою работу в сфере отслеживания цен на аренду жилья для переселенцев, товаров, продуктов питания или услуг по всем областям. Об этом сообщают на сайте Кабинета Министров.



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Потому что такие действия бизнесменов во время военного положения приравниваются к мародерству, а после победы будут считаться экономическим преступлением. Об этом заявляют в Бюро (БЭБ). То есть какого-либо повышения цен на необходимые для населения товары не должно быть ни сейчас, ни в будущем, пока идет война.



Сообщать об этом могут все украинцы, обратившись на электронную почту. Адрес для сообщений: [email protected]

"В БЭБ призвали граждан не стоять в стороне и сообщать об известных аналогичных случаях Бюро экономической безопасности Украины. БЭБ будет оперативно информировать Территориальную Оборону и фиксировать их для дальнейшей проработки в мирные времена", — говорится в сообщении.

Как сообщал портал "Комментарии", наиболее горячая точка Украины — Херсон, горячо на подступах к Киеву и в Харькове. Об этом сказал представитель офиса президента Алексей Арестович, выступая сегодня в эфире телеканала "Рада". По словам советника главы Офиса президента, сейчас самой горячей точкой является Херсон. Там продолжаются ожесточенные бои на улицах, где бойцы подразделений Вооруженных сил, территориальной обороны воюют с российскими захватчиками.

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