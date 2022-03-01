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Куда украинцам жаловаться на повышение цен на необходимые товары и продукты

БЭБ будет фиксировать рост цен на необходимые для населения товары

сегодня, 19:15
Автор:

Козлова Альбіна
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Бюро экономической безопасности Украины начинает свою работу в сфере отслеживания цен на аренду жилья для переселенцев, товаров, продуктов питания или услуг по всем областям. Об этом сообщают на сайте Кабинета Министров.

Куда украинцам жаловаться на повышение цен на необходимые товары и продукты

Фото иллюстративное / Pixabay

Потому что такие действия бизнесменов во время военного положения приравниваются к мародерству, а после победы будут считаться экономическим преступлением. Об этом заявляют в Бюро (БЭБ). То есть какого-либо повышения цен на необходимые для населения товары не должно быть ни сейчас, ни в будущем, пока идет война.

Сообщать об этом могут все украинцы, обратившись на электронную почту. Адрес для сообщений: [email protected]

"В БЭБ призвали граждан не стоять в стороне и сообщать об известных аналогичных случаях Бюро экономической безопасности Украины. БЭБ будет оперативно информировать Территориальную Оборону и фиксировать их для дальнейшей проработки в мирные времена", — говорится в сообщении.

Как сообщал портал "Комментарии", наиболее горячая точка Украины — Херсон, горячо на подступах к Киеву и в Харькове. Об этом сказал представитель офиса президента Алексей Арестович, выступая сегодня в эфире телеканала "Рада". По словам советника главы Офиса президента, сейчас самой горячей точкой является Херсон. Там продолжаются ожесточенные бои на улицах, где бойцы подразделений Вооруженных сил, территориальной обороны воюют с российскими захватчиками.

Минздрав дал разъяснение , как найти в какой аптеке инсулин и как можно помочь больницам, где спасают гражданских и военных. Минздрав совместно с обществом Красного Креста в Украине открыл специальный счет для передачи помощи учреждениям здравоохранения в Украине.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/byuro-ekonomichnoyi-bezpeki-ukrayini-vidstezhuvatime-vipadki-neobgruntovanogo-pidvishchennya-cin-na-zhitlo-dlya-pereselenciv-poslugi-ta-tovari
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