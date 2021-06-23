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Какие претензии МВД Украины имеет к популярному мессенджеру Telegram

Украинские правоохранители пожаловались, что Telegram не хочет сотрудничать с полицией

сегодня, 15:28
Автор:

Данило Матюха

МВД Украины обвинило руководство Telegram в пособничестве злоумышленникам и нежелании сотрудничать с правоохранительными органами. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Какие претензии МВД Украины имеет к популярному мессенджеру Telegram

Telegram - фото из открытых источников

По его словам, посредством мессенджера Telegram распространяются наркотические средства и угнанные автомобили, а руководство компании не собирается сотрудничать с полицией.

"А какую ответственность несет такой себе Дуров и такая себе организация как Telegram за то, что в Telegram абсолютно свободно распространяются наркотики и компания не несет никакой ответственности за то, что она стала площадкой для торговли наркотиками, для торговли крадеными автомобилями", — сообщил чиновник.

Также Геращенко отметил, что есть масса Telegram-каналов, занимающихся распространением наркотиков, но руководство приложения не контактирует с правоохранительными органами.

"Telegram – это единственная компания, которая не сотрудничает с органами полиции. Все сотрудничают: китайский TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, — все. А Telegram не реагирует ни на какие обращения", — подчеркнул замглавы МВД.

Напомним, что недавно интернет-издание "Комментарии" поинтересовалось в украинских политических экспертов о преимуществах популярного мессенджера Telegram перед классическими социальными сетями по типу Facebook. Подробности ищите в нашем материале. 

Добавим, что основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об изменениях в работе сервиса. По его словам, со следующего года мессенджер начнет монетизироваться для того, чтобы поддерживать большие затраты на серверы и трафик.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-yqOlMRWJPg
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