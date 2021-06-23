Какие претензии МВД Украины имеет к популярному мессенджеру Telegram

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Данило Матюха
МВД Украины обвинило руководство Telegram в пособничестве злоумышленникам и нежелании сотрудничать с правоохранительными органами. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Telegram - фото из открытых источников
По его словам, посредством мессенджера Telegram распространяются наркотические средства и угнанные автомобили, а руководство компании не собирается сотрудничать с полицией.
Также Геращенко отметил, что есть масса Telegram-каналов, занимающихся распространением наркотиков, но руководство приложения не контактирует с правоохранительными органами.
Напомним, что недавно интернет-издание "Комментарии" поинтересовалось в украинских политических экспертов о преимуществах популярного мессенджера Telegram перед классическими социальными сетями по типу Facebook. Подробности ищите в нашем материале.
Добавим, что основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об изменениях в работе сервиса. По его словам, со следующего года мессенджер начнет монетизироваться для того, чтобы поддерживать большие затраты на серверы и трафик.
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