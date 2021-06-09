Чем Telegram привлекает политических экспертов в Украине

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Данило Матюха
Социальные сети продолжают неустанно терять трафик и морально устаревают в глазах молодого поколения интернет-пользователей. Западноевропейские и американские юзеры уже давно сменили окостеневший Facebook на более гибкие и приветливые к новой аудитории Twitter или Snapchat, которые пока не особо прижились в Украине.
Telegram - фото из открытых источников
Монополисты, что никогда не имели сильных конкурентов на рынке social media, постепенно проигрывают борьбу молодым и амбициозным проектам, которые нацелены на быстрый обмен информацией и максимальную анонимность в сети.
Например, новое детище создателя российской соцсети "ВКонтакте" Павла Дурова Telegram уже давно превратилось из простого мессенджера на де-факто соцсеть нового формата. С каждым годом проект пополняется миллионами новых пользователей, становясь амбициозным игроком в области социальных медиа.
Не остаются в стороне и политические эксперты, для которых Telegram стал глотком свежего воздуха в душной комнате цензуры на Facebook. Об этом они поделились с читателями портала "Комментарии" в эксклюзивном интервью.
В свою очередь политический аналитик Алексей Голобуцкий заверил, что в блогерском деле не очень корректно сравнивать Facebook и Telegram, ведь между ними чувствуется существенное отличие в контенте.
Напомним, что основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об изменениях в работе сервиса. По его словам, со следующего года мессенджер начнет монетизироваться для того, чтобы поддерживать большие затраты на серверы и трафик.
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