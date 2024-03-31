Какие ожидания от визита Эрдогана в США: что важно для Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается в мае с первым визитом в США после избрания президентом Джо Байдена. Какие ожидания от этой встречи, почему это важно и для Украины? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Эрдоган и Байден. Фото: из открытых источников

Эрдоган будет настаивать на поставках турецкой армии новых видов вооружений со стороны США

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова поделилась таким комментарием:

"Важно, что Эрдоган направляется в США 9 мая, то есть, точно не будет присутствовать на российском праздновании дня победы (в каком бы виде это не проводили в текущем году). Это показательно".

К тому же, продолжает эксперт, от лидера Турции многое зависит в регионе. Она отмечает, что на ресурсе иранского "Корпуса стражей исламской революции" выразили недовольство недавним заявлением Эрдогана, что он не может запретить частным турецким компаниями торговать с Израилем. А также – что он пропускает грузы в Северный Ирак (мол, от этого зависит выживание людей), у которого сложные отношения с Ираном.

"Думаю, Байден и Эрдоган будут обговаривать вопросы региональные (Ближний Восток, те или иные азиатские направления). А также вопросы обхода РФ санкций через Турцию. Такие возможности сужаются из-за введения Штатами дополнительных ограничений, в том числе против тех, кто помогает россиянам. Есть данные, что турецкие банки перестали обслуживать российские счета, что в Турции перестала работать карточки МИР страны-агрессора. Вероятно, разговоры пойдут в этом направлении", – считает Татьяна Попова.

По ее мнению, Эрдоган, наверняка, будет настаивать на поставках турецкой армии новых видов вооружений со стороны США.

"Понятно, что затронут и тему Украины. Вряд ли у Эрдогана есть какой-то свой мирный план. Скорее он согласен с формулой мира президента Зеленского. И те или иные его пункты, в которых готова поучаствовать Турция, вполне могут обсуждать во время встречи в США", –прогнозирует эксперт.

Визит турецкого лидера к действующему главе Белого дома – это определенный сигнал для турецкой диаспоры в Штатах

Политический эксперт Светлана Кушнир напоминает, что недавно Эрдоган сделал заявление, которого никто особо не ждал. А именно – что это последний срок его полномочий на президентском посту.

"Сразу появилось несколько версии об ухудшении здоровья Эрдогана, обсуждали его посунувшийся внешний вид и прочая. Но причина, видимо, в другом, – считает эксперт. – Турецкому лидеру 70 лет. Прошлый год стал для него невероятно тяжелым. Это и сложные выборы (в два тура), и растущая поддержка в обществе оппозиции, и разочарование населения нынешней властью в лице Партии справедливости и развития. Плюс – мощное и смертоносное землетрясение, последовавший за ним кризис в экономики, многолетняя девальвация турецкой лиры, снижение темпов роста производства и торговли (сначала из-за пандемии ковида, а потом по причине российско-украинской войны) Добавьте к этому напряжение в конфликтных точках Черноморского бассейна, Ближнего Востока, Сирии... Все эти факторы, похоже, подталкивают Эрдогана к поиску преемника. И, как говорится, к "подчистке хвостов" перед уходом", – отмечает эксперт.

По ее мнению, визит турецкого лидера к действующему главе Белого дома во время предвыборной гонки в США – это еще и определенный сигнал для турецкой диаспоры в Штатах, а также для части тюрского мира. По результатам встречи Байден или заручится поддержкой этой электоральной части в США, или нет.

"Для Эрдогана же это возможность обсудить ряд возможных кандидатур по транзиту власти (говорят и о сыновьях Реджепа, и о зяте, и о еще паре турецких политиков, на которых будет делаться ставка)", – уточняет Светлан Кушнир.

Кроме того, продолжает она, темами для встречи однозначно станут вопросы вооружения. Речь пойдет о желании Анкары модернизации военной авиации (американские истребители F-35, но тут что-то придется решать с российскими системами С-400, которые приобрела Турция), о войне в Сирии, в Секторе Газа.

"Конечно, будет блок вопросов по войне в Украине, по сотрудничеству Турции с Россией (поставки товаров и узлов, агрегатов подсанкционной номенклатуры), по ситуации с безопасностью судоходства в акватории Черного моря, восстановления логистических путей через него. Затронут также вопросы борьбы с терроризмом, обмене данными по этой линии. Поговорят и о ситуации в государствах Центральной Азии, где Турция имеет куда больший удельный вес, чем США (чему свидетельство активизации сотрудничества этих стран в Организации тюркских государств)", – прогнозирует эксперт.

Какими будут итоги этой встречи пока говорить рано, отмечает она. Стороны пока лишь усиленно готовятся к ней. Но даже если будет совместное коммюнике, часть переговоров, особенно по экономике, останется за кадром, уверена Светлан Кушнир.

"Но Эрдоган, – подчеркивает она, – всегда, даже при невысоких стартовых позициях, умел получать выгоду для своего государства. А в преддверии вероятной встречи президентов Турции и РФ, сверка часов по линии Вашингтон-Анкара более чем показательна".

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