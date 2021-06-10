Какие ограничения для туристов сняли в Эстонии

Сегодня, 10 июня, правительство Эстонии утвердило смягчения коронавирусных ограничений в стране. Об этом сообщает ERR.

Эстония - фото из открытых источников

Отныне въезд в Эстонию без самоизоляции будет разрешен на срок до 24 часов при наличии ПЦР-теста или экспресс-теста на антигены с отрицательным результатом.

ПЦР-тест должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы, а экспресс-тест — максимум за 24 часа. Тестирование не потребуется для детей в возрасте до 12 лет, а также тех, кто переболел COVID-19, вакцинированных или приравненных к вакцинированным.

Тестирование по-прежнему не будет требоваться и для туристов из стран с низким уровнем заболеваемости.

Также по информации журналистов, с 11 июня могут восстановиться круизы "Таллинн-Стокгольм", однако правительство просит учитывать, что если показатель двухнедельной кумулятивной заболеваемости в Швеции будет выше 150 случаев на 100 тысяч жителей, то после возвращения в Эстонию может действовать требование самоизоляции.

Напомним, что с 9 июня правительство Франции приняло решение открыть границы и начать принимать иностранных туристов. Ограничения на въезд будут действовать в зависимости от того, какая эпидемиологическая ситуация в тех странах, откуда будут прибывать туристы, и того, вакцинированы ли они против коронавируса. Французское правительство распределило государства мира на три зоны: "зеленую", "оранжевую" и "красную". Детальнее о туризме во Франции узнавайте из нашего материала.

Добавим, что желающие путешествовать между Чехией и Венгрией, Германией, Польшей, Австрией, Словакией, Словенией и Хорватией могут сделать это с 31 мая после получения первой прививки от коронавируса.

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