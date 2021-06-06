Когда Франция начнет принимать туристов

Правительство Франции приняло решение открыть границы с 9 июня и начать принимать иностранных туристов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Франции.

Франция выходит из карантина - фото из открытых источников

В документе отмечается, что ограничения на въезд будут действовать в зависимости от того, какая эпидемиологическая ситуация в тех странах, откуда будут прибывать туристы, и того, вакцинированы ли они против коронавируса. Французское правительство распределило государства мира на три зоны: "зеленую", "оранжевую" и "красную".

К первой категории отнесли страны Евросоюза и Европейской экономической зоны, а также Австралию, Японию, Южную Корею, Новую Зеландию и Израиль. Жители этих стран, которые уже вакцинировались, смогут въехать во Францию ​​без ПЦР-теста, однако если человек не получил нужную прививку, то нужно будет предъявить отрицательный результат теста на коронавирус или тест на антиген, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия.

В "оранжевую" зону попали страны, где ситуация с COVID-19 остается неопределенной, но их считают зоной распространения опасных штаммов. К ней отнесли и Украину. Вакцинированные жители этих стран смогут въехать на территорию Франции при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее 72 часов до поездки, или теста на антиген (не позднее 48 часов).

Страны с риском распространения мутировавших штаммов, в частности ЮАР, Бразилия, Индия и Турция, вошли в "красную" зону. Жителям этих стран въехать во Францию ​​с тестом будет возможно только при наличии крайне важной причины даже при полной вакцинации.

Напомним, что желающие путешествовать между Чехией и Венгрией, Германией, Польшей, Австрией, Словакией, Словенией и Хорватией могут сделать это с 31 мая после получения первой прививки от коронавируса.

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