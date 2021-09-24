Какие области в ближайшее время рискуют попасть в красную зону карантина

В Украине темпы роста заболеваемости Covid-19 растет семимильными шагами. В течение последней недели зафиковано наибольшее количество зараженных инфекцией в 2021 году — уже в ближайшее время четыре области рискуют переме "красной" зоны карантина. Об этом на брифинге 24 сентября заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Карантин, фото с открытых источников

Чиновник отметил, что за последнюю неделю в стране на 68% вырос показатель новых случаев заболевания, 51% госпитализации.



"Есть определенная часть регионов, которые сейчас находятся в зоне риска вхождения уже даже в" красный "уровень епиднебезпекы. Это Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области", — заявили в Минздраве.

В этих областях могут существенно усилить карантин уже в течение двух-трех недель. Указанные регионы сейчас требуют наибольшего внимания. В Минздраве также отметили, что сегодня уже 9 регионов по сути имеют показатели "оранжевой" зоны. Она предполагает усиление карантинных ограничений, но сигнализирует о том, что вскоре регион попадет в "красную" зону.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине позволили комбинировать вакцины Moderna и Comirnaty / Pfizer-BioNTech. Отныне, если первая прививка гражданину провели вакциной Moderna, второе — можно делать Comirnaty / Pfizer-BioNTech и наоборот.

Напомним, в Минздраве объяснили, как уберечь от COVID-19 малышей в детсадах . В Украине стремительно растет количество новых случаев коронавирусной болезни. COVID-19 также активно распространяется среди детей. Чтобы посещение садов было безопасным, важно соблюдать основные карантинных рекомендаций родителям и сотрудникам детских садов.

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