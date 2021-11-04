logo

BTC/USD

61305.35

ETH/USD

4498.53

LTC/USD

200.08

USD/UAH

26.50

EUR/UAH

30.60

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Какие населенные пункты в Украине хотят переименовать и почему
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие населенные пункты в Украине хотят переименовать и почему

Названия населенных пунктов должны быть приведены в соответствие с правописанием, - омбудсмен

сегодня, 16:10
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Более десяти населенных пунктов в разных областях Украины должны быть переименованы. Об этом Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень написал в Facebook.

Какие населенные пункты в Украине хотят переименовать и почему

Тарас Креминь, фото Facebook

Языковой омбудсмен убежден, что названия украинских сел и городов нужно привести в соответствие с украинским правописанием и стандартами государственного языка.

Чиновник отправил соответствующие обращения к местным властям. Такое решение было принято после того, как граждане массово жаловались на русскоязычные названия, которые до сих пор не изменили. Среди которых: Северодонецк, Южноукраинск, Спокойствие, Луч, Первомайское, Арбузинка, Южный, Надежевка, Переводчиково, Первомайск и другие.

По словам Уполномоченного, до прихода советской власти эти населенные пункты имели другие украинские исторические названия. Чиновник подчеркнул, что согласно части 1 статьи 41 языкового закона все географические названия в Украине должны быть написаны в документации на государственном языке.

Тарас Кремень обратился к решению Конституционного Суда Украины № 1-р/2021, где указано, что государственный язык – главный атрибут страны и его стандарты не должны нарушаться. Поэтому следует переименовать эти населенные пункты на украинские названия. Решения о переименовании должны обсудить на сессиях городских советов, провести общественные слушания и предоставить рекомендации и предложения с перечнем названий. Затем парламент должен рассмотреть проекты решений и утвердить новые названия.

Как сообщал портал "Комментарии", украинцам предоставили лицензию на проведение олимпиады гениев на общегосударственном уровне. Контракт подписала Малая академия наук с американскими партнерами. Пилотный проект будет действовать еще в Южной Корее, Мексике, Кувейте.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mova-ombudsman.gov.ua/news/taras-kremin-nazvi-naselenih-punktiv-mayut-vidpovidati-movnomu-zakonu
Теги:
comments

Обсуждения

ККК

сегодня, 17:40

Да легко, но только за счет мовноблеющего лохтората и за счет ублюдка кремня! Петля бандерлогов просто заждалась!

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!