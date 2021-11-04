Какие населенные пункты в Украине хотят переименовать и почему

Более десяти населенных пунктов в разных областях Украины должны быть переименованы. Об этом Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень написал в Facebook.



Тарас Креминь, фото Facebook

Языковой омбудсмен убежден, что названия украинских сел и городов нужно привести в соответствие с украинским правописанием и стандартами государственного языка.

Чиновник отправил соответствующие обращения к местным властям. Такое решение было принято после того, как граждане массово жаловались на русскоязычные названия, которые до сих пор не изменили. Среди которых: Северодонецк, Южноукраинск, Спокойствие, Луч, Первомайское, Арбузинка, Южный, Надежевка, Переводчиково, Первомайск и другие.

По словам Уполномоченного, до прихода советской власти эти населенные пункты имели другие украинские исторические названия. Чиновник подчеркнул, что согласно части 1 статьи 41 языкового закона все географические названия в Украине должны быть написаны в документации на государственном языке.

Тарас Кремень обратился к решению Конституционного Суда Украины № 1-р/2021, где указано, что государственный язык – главный атрибут страны и его стандарты не должны нарушаться. Поэтому следует переименовать эти населенные пункты на украинские названия. Решения о переименовании должны обсудить на сессиях городских советов, провести общественные слушания и предоставить рекомендации и предложения с перечнем названий. Затем парламент должен рассмотреть проекты решений и утвердить новые названия.



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