Какие лицензии украинские предприниматели смогут получить онлайн

На заседании Кабинета министров 11 августа приняли проведения экспериментального проекта "Е-разрешение" через приложение "Дія". Об этом сообщают в пресс-службе правительства.

Теперь лицензирование бизнеса доступно в приложении, фото из открытых источников Лицензионно-разрешительные процедуры пока переведут в онлайн формат выборочно, в рамках эксперимента. Через "Е-дозвіл" предприниматели смогут получить 13 наиболее распространенных лицензий. Для этого им нужно будет подать заявку через приложение "Дія". В Кабмине назвали на какие виды деятельности будут доступны лицензии в рамках проекта.

Среди них розничная и оптовая торговля алкоголем (кроме столовых вин), табачными изделиями, наполнителями электронных сигарет. Также оптовая торговля топливом и его хранение. А еще деятельность в сфере туризма, ветеринарии, дошкольного образования, оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Смогут получить лицензии в онлайне и посредники в трудоустройстве за рубежом.

Среди них розничная и оптовая торговля алкоголем (кроме столовых вин), табачными изделиями, наполнителями электронных сигарет. Также оптовая торговля топливом и его хранение. А еще деятельность в сфере туризма, ветеринарии, дошкольного образования, оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Смогут получить лицензии в онлайне и посредники в трудоустройстве за рубежом.

Впрочем, перечень лицензий будет расширен в ближайшем будущем.





По словам министра экономики Украины Алексея Любченко, ежегодно государство выдает лицензии на хозяйственную деятельность более 200 тысячам предприятий. Министр назвал цифровизацию в сфере предоставления лицензий очередным шагом по улучшению бизнес-климата в Украине. Отмечается, что тем, чьи документы не требуют дополнительных проверок, благодаря онлайн-сервису "Е-дозвіл" лицензию будут выдавать автоматически. Кроме того, в рамках реализации эксперимента весь цикл процедур по выдаче государственных лицензий будет цифровизовано. Предприниматели могут и в дальнейшем подавать заявления как им удобнее: в бумажной форме или через приложение.

Известно, что экспериментальный проект начнется 1 ноября 2021 и завершится через два года, в 2023 году. Если он будет успешным, то будет разработан проект закона для перевода лицензионно-разрешительных процедур в электронный формат. Как писал портал "Комментарии", президент подписал закон о "Дія City".

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