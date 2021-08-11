Какие лицензии украинские предприниматели смогут получить онлайн

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Козлова Альбіна
На заседании Кабинета министров 11 августа приняли проведения экспериментального проекта "Е-разрешение" через приложение "Дія". Об этом сообщают в пресс-службе правительства.
Теперь лицензирование бизнеса доступно в приложении, фото из открытых источников
Лицензионно-разрешительные процедуры пока переведут в онлайн формат выборочно, в рамках эксперимента. Через "Е-дозвіл" предприниматели смогут получить 13 наиболее распространенных лицензий. Для этого им нужно будет подать заявку через приложение "Дія". В Кабмине назвали на какие виды деятельности будут доступны лицензии в рамках проекта.
Отмечается, что тем, чьи документы не требуют дополнительных проверок, благодаря онлайн-сервису "Е-дозвіл" лицензию будут выдавать автоматически.
Кроме того, в рамках реализации эксперимента весь цикл процедур по выдаче государственных лицензий будет цифровизовано. Предприниматели могут и в дальнейшем подавать заявления как им удобнее: в бумажной форме или через приложение.
Известно, что экспериментальный проект начнется 1 ноября 2021 и завершится через два года, в 2023 году. Если он будет успешным, то будет разработан проект закона для перевода лицензионно-разрешительных процедур в электронный формат.
Как писал портал "Комментарии", президент подписал закон о "Дія City".
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