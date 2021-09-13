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Какие изменения будут внесены в "карантинное" постановление правительства

Виктор Ляшко предложил внести изменения в постановление, касающееся бизнеса

сегодня, 15:45
Автор:

Козлова Альбіна

К постановлению правительства №1236 "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" планируется внести несколько изменений. Об этом сообщают в пресс-службе Кабинета министров Украины.

Какие изменения будут внесены в "карантинное" постановление правительства

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По статистическим данным Министерства здравоохранения, в четырех областях быстро растет количество больных коронавирусной болезнью, а в целом по Украине в течение недели количество больных выросло на 6000 и на 1500 госпитализаций с осложнениями стало больше.

Речь идет прежде всего о Черновицкой, Волынской, Львовской и Тернопольской областях, где уже занято много кроватей с кислородом из-за увеличения количества госпитализированных на 60% за последние семь дней.

По состоянию на понедельник, 13 сентября, зарегистрировано 1205 новых случаев, среди которых заболели 149 детей и 23 медицинских работника. По показателям последних суток, больше всего больных в Киеве, Житомирской, Тернопольской, Черновицкой, Львовской областях.

На селекторном совещании по предотвращению распространения COVID-19 министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал об изменениях к постановлению.

Карантинные ограничения "желтой" и "красной" зоны Ляшко предлагает не распространять на некоторые частные бизнес-учреждения. В этих заведениях весь персонал получил сертификаты о вакцинации, гости вакцинированы или имеют действительные отрицательные ПЦР-тесты или справки о том, что переболели COVID-19.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Украина в сентябре уже станет "желтой", а потому нужно ускорять вакцинацию педагогов.

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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/najblizhchim-chasom-budut-vneseni-zmini-do-karantinnoyi-postanovi-rezultati-selektornoyi-naradi
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