Какие изменения будут внесены в "карантинное" постановление правительства

К постановлению правительства №1236 "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" планируется внести несколько изменений. Об этом сообщают в пресс-службе Кабинета министров Украины.



Украина скоро окажется в "желтой" зоне, фото из открытых источников

По статистическим данным Министерства здравоохранения, в четырех областях быстро растет количество больных коронавирусной болезнью, а в целом по Украине в течение недели количество больных выросло на 6000 и на 1500 госпитализаций с осложнениями стало больше.

Речь идет прежде всего о Черновицкой, Волынской, Львовской и Тернопольской областях, где уже занято много кроватей с кислородом из-за увеличения количества госпитализированных на 60% за последние семь дней.

По состоянию на понедельник, 13 сентября, зарегистрировано 1205 новых случаев, среди которых заболели 149 детей и 23 медицинских работника. По показателям последних суток, больше всего больных в Киеве, Житомирской, Тернопольской, Черновицкой, Львовской областях.

На селекторном совещании по предотвращению распространения COVID-19 министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал об изменениях к постановлению.

Карантинные ограничения "желтой" и "красной" зоны Ляшко предлагает не распространять на некоторые частные бизнес-учреждения. В этих заведениях весь персонал получил сертификаты о вакцинации, гости вакцинированы или имеют действительные отрицательные ПЦР-тесты или справки о том, что переболели COVID-19.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Украина в сентябре уже станет "желтой", а потому нужно ускорять вакцинацию педагогов.

Портал "Комментарии" сообщал какие штаммы гриппа будут циркулировать в этом эпидсезоне в Украине и кто получит бесплатную вакцину от него.

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