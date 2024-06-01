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Какие автомобили покупали украинцы в мае: лидеры продаж

Toyota лидирует на украинском авторынке в мае 2024

сегодня, 16:40
Автор:
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Черновалова Кристина
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В мае этого года украинцы стали активнее покупать новые машины. По данным "Укравтопром", в мае зарегистрировали 5,5 тысячи новых легковых автомобилей, что на 8% больше, чем в прошлом году. 

Какие автомобили покупали украинцы в мае: лидеры продаж

Рынок авто: Какие бренды выбрали украинцы в этом мае

Несмотря на то, что в апреле был заметен спад продаж на 4%, общее число регистраций с начала года показывает рост на 29%. Это говорит о том, что авторынок начинает медленно оправляться и стабилизироваться.

Самой популярной маркой остается Toyota — только в мае было зарегистрировано 928 новых автомобилей этой марки. Renault и BMW тоже пользуются спросом, занимая второе и третье места по количеству проданных авто.

Эксперты полагают, что увеличение количества регистраций новых машин может быть признаком того, что экономика страны постепенно восстанавливается, и люди готовы инвестировать в крупные покупки, такие как автомобили.

“Комментарии” писали, что водителей в скором времени ожидает нововведения, касающиеся страхования авто: согласно новому закону, страховые суммы постепенно возрастут до 1 млн грн на одного потерпевшего, что является значительным увеличением по сравнению с нынешними лимитами

Кроме того, за прошедший месяц в Украине было зарегистрировано почти 3,7 тыс. подержанных легковушек из США. Это составляет 19% от всех впервые зарегистрированных в апреле подержанных авто, сообщает Укравтопром. По сравнению с апрелем 2023 года спрос на "американцев" с пробегом увеличился вдвое.

Напомним, что в Украине наблюдается тенденция увеличения количества подаренных автомобилей. Согласно данным Главного сервисного центра МВД, только в апреле этого года количество перерегистраций по договору дарения выросло почти в шесть раз по сравнению с прошлым месяцем. За первые три недели апреля было оформлено 2,564 таких сделок, тогда как в марте эта цифра составляла всего 447 случаев.



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Источник: https://www.unian.net/economics/transport/kakie-avto-pokupayut-ukraincy-nazvany-samye-populyarnye-mashiny-maya-12653334.html#goog_rewarded
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