Изменения правил страхования авто: сколько будут стоить страховые полисы для украинских водителей

Важной инновацией станет также расширение применения Европротокола, что позволит пострадавшим в ДТП обращаться за страховой выплатой даже в случаях, когда у виновника аварии нет страховки.

Страхование авто

Новая эра украинского автострахования: путь к европейским стандартам

Украина стоит на пороге значительных изменений в сфере автострахования, шагая в ногу с европейскими стандартами. Недавно Верховная Рада приняла законопроект №8300, который должен радикально переформатировать правила обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, известного как "автогражданка". Основная цель этих изменений — повышение страховых сумм до уровня, установленного в странах Европейского Союза, обеспечение более эффективной защиты прав пострадавших в ДТП и уменьшение бюрократических преград при получении страховых выплат.

Первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк отметил важность дополнительных поправок для индустрии страхования, которые будут внесены в законодательство в ближайшее время. Эти изменения должны сделать автогражданку действительно действенным инструментом защиты интересов водителей и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

Новый закон также предусматривает поэтапное повышение максимальных размеров страховых выплат до уровня, соответствующего европейским стандартам, внедрение быстрого осуществления гарантийных выплат потерпевшим за страховщиков-банкротов и введение прямого урегулирования во всех случаях ДТП, когда ущерб причинен только транспортному средству.

В связи с изменениями в законодательстве об автостраховании, принятыми Украиной весной 2024 года, глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев раскрыл детали, свидетельствующие о глубоких трансформациях в этой сфере. До внедрения нового закона, лимиты ответственности страховщика за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших, были относительно небольшими, а именно 320 000 грн на одного потерпевшего и 160 000 грн на одного потерпевшего от ущерба, причиненного имуществу, с общим лимитом грн на одно страховое событие.

Однако, согласно новому законопроекту, предусматривается поэтапный рост этих сумм до 1 млн. грн. за ущерб, причиненный жизни или здоровью на одного пострадавшего, и до 20 млн. грн. на один страховой случай независимо от количества пострадавших. Относительно ущерба, причиненного имуществу, лимит выплат вырастет до 2 млн грн на один страховой случай.

Также законопроект вводит значительное упрощение процедуры получения страховых выплат от страховщиков-банкротов, снижая время ожидания от лет до 90 дней. Введение прямого урегулирования позволит пострадавшим в ДТП обращаться за страховой компенсацией непосредственно к своим страховщикам, даже если у виновника нет страховки. Кроме того, расширенное применение Европротокола упростит оформление заявлений о страховом возмещении без необходимости вызвать полицию на место ДТП.

Эти изменения, несомненно, призваны сделать систему автострахования более эффективной и ответственной перед потребностями украинских водителей и пострадавших в ДТП, а также привести страховые выплаты к уровню, соответствующему европейским стандартам.

Законопроект должен быть подписан спикером Верховной Рады и президентом Украины, но уже сейчас можно сказать, что эти изменения станут значительным шагом вперед в обеспечении безопасности и защиты прав участников дорожного движения. Украинские водители и пострадавшие в ДТП скоро смогут ощутить на себе все преимущества европейского подхода к автострахованию.

Насколько выросли цены на "Зеленую карту" для украинских автовладельцев

Весной 2024 года украинских водителей встретило неприятное нововведение: с 15 марта стоимость международного автострахования "Зеленая карта" выросла на значительный процент. В зависимости от срока действия полиса, подорожание варьировалось от 11,78% до 42%, вызвав беспокойство среди автомобилистов, планирующих поездки за пределы страны.

По данным Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), основными факторами, повлекшими за собой этот рост, стали повышенный спрос на этот вид страхования и соответственно увеличение количества страховых случаев за рубежом. Новые тарифы на "Зеленую карту" выглядят следующим образом: за 15-дневный срок страхования легкового автомобиля теперь придется заплатить 1120 грн вместо предыдущих 1002 грн, а годовой полис подорожал до 12446 грн против прошлогодних 8769 грн.

Важно отметить, что эти тарифы актуальны для въезда на территории стран-членов международной системы "Зеленая карта", кроме России и Беларуси, для Молдовы и Азербайджана применяются другие расценки. Так, страхование на 15 дней для поездок в эти страны теперь стоит 740 грн, что чуть больше предыдущего тарифа в 730 грн.

Рост среднего размера страхового возмещения по "Зеленой карте" в 2023 году на 20% лишь подтверждает тенденцию инфляции в странах, где действует эта система, и рост стоимости ремонтных работ. В комбинации с увеличением количества обращений и изменениями в структуре страхового портфеля, где доля попадающих в ДТП легковых авто выросла, это привело к необходимости пересмотра тарифов.

Такие изменения, безусловно, внесли коррективы в планы многих украинских автовладельцев, привыкших к более доступным ценам на международное страхование. Остается надеяться, что повышение тарифов будет сопровождаться улучшением сервиса и выплат, что в итоге сделает "Зеленую карту" не только более дорогой, но и более эффективной для украинского потребителя.

Стоимость автострахования в Европе: от Швейцарии до Швеции

Так как Украина постепенно интегрируется в ЕС, то следует ожидать в ближайшем будущем и европейских цен на автостраховку. Рассмотрим, сколько платят граждане Европы за страхование своих автомобилей.

Автострахование является неотъемлемой частью расходов на владение автомобилем в странах Европейского Союза. Речь идет не только о законодательной необходимости, но и о финансовой безопасности владельцев транспортных средств. Согласно последним данным , Швейцария остается лидером по стоимости автострахования в Европе, где владельцы дизельных и бензиновых автомобилей платят до 117 евро ежемесячно. В Швеции же наблюдается самая низкая средняя стоимость страхования – всего €39 в месяц для дизельного авто.

Стоимость автострахования существенно варьируется между странами, что обусловлено разными налогами, стоимостью ремонтов и регуляциями. К примеру, в Великобритании средняя цена за комплексное автострахование выросла до £995 (около €1,160) в четвертом квартале 2023 года, что на 58% выше по сравнению с предыдущим годом. В Италии цена выросла на 6% за аналогичный период, в Испании – на 5%, во Франции – на 2%, а в Германии она подскочила на 11-13%.

Следовательно, украинским автолюбителям следует ожидать значительного роста стоимости автострахования в ближайшие несколько лет, а учитывая высокие страховые премии, автовладельцам следует тщательно подходить к выбору страховой компании и условий полиса.



