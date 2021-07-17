logo
Русский Українська

BTC/USD

31662.68

ETH/USD

1889.88

LTC/USD

120.51

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Какая прибалтийская страна отменила все ограничения на въезд для украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Какая прибалтийская страна отменила все ограничения на въезд для украинцев

Отныне гражданам Украины для путешествия в Эстонию не надо проходить тест на COVID-19

сегодня, 19:00
Автор:

Данило Матюха

С 19 июля в Эстонии начнут действовать новые правила въезда из стран Европы. Украина попала в "зеленый список" стран. Об этом сообщают в местном МИД.

Какая прибалтийская страна отменила все ограничения на въезд для украинцев

Туризм во время коронавируса - фото из открытых источников

Украина внесена в список страны за пределами Европейского союза, резидентам которых разрешен въезд в Эстонию, в том числе в туристических целях.

Отмечается, что 14-дневный уровень инфицирования не должен превышать 75,1 новых случаев на 100 тысяч человек в день.

Также отмечается, что украинцам не нужен отрицательный тест на коронавирус, как при въезде в страну, так и за несколько дней до этого. Кроме того, не нужно будет соблюдать 10-дневную самоизоляцию по прибытию в страну. Правила будут действовать с 19 по 25 июля.

В "зеленый список" стран вместе с Украиной вошли США, Израиль, Албания, Молдова, Азербайджан, Япония, Армения, Северная Македония и Сербия.

В "красном списке" стран на данный момент находятся Андорра, Испания, Нидерланды, Кипр, Люксембург, Португалия, а также Великобритания.

Напомним, что недавно правительство Российской Федерации решило усилить карантин в стране в связи с увеличением количества новых случаев заболеваний, связанных с коронавирусом. Все детали в нашем материале.

Но в то же время страны Евросоюза наоборот начинают снимать коронавирусные ограничения. Так, правительство Дании решило ослабить ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса. С 14 июня отменяется обязательное ношение масок, за исключением общественного транспорта. С сентября планируется отменить и это правило.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://vm.ee/ru/informaciya-o-puteshestviyah-vozmozhnostyah-vozvrashcheniya-v-estoniyu
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ