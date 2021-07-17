Какая прибалтийская страна отменила все ограничения на въезд для украинцев

С 19 июля в Эстонии начнут действовать новые правила въезда из стран Европы. Украина попала в "зеленый список" стран. Об этом сообщают в местном МИД.

Туризм во время коронавируса - фото из открытых источников

Украина внесена в список страны за пределами Европейского союза, резидентам которых разрешен въезд в Эстонию, в том числе в туристических целях.

Отмечается, что 14-дневный уровень инфицирования не должен превышать 75,1 новых случаев на 100 тысяч человек в день.

Также отмечается, что украинцам не нужен отрицательный тест на коронавирус, как при въезде в страну, так и за несколько дней до этого. Кроме того, не нужно будет соблюдать 10-дневную самоизоляцию по прибытию в страну. Правила будут действовать с 19 по 25 июля.

В "зеленый список" стран вместе с Украиной вошли США, Израиль, Албания, Молдова, Азербайджан, Япония, Армения, Северная Македония и Сербия.

В "красном списке" стран на данный момент находятся Андорра, Испания, Нидерланды, Кипр, Люксембург, Португалия, а также Великобритания.

Напомним, что недавно правительство Российской Федерации решило усилить карантин в стране в связи с увеличением количества новых случаев заболеваний, связанных с коронавирусом. Все детали в нашем материале.

Но в то же время страны Евросоюза наоборот начинают снимать коронавирусные ограничения. Так, правительство Дании решило ослабить ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса. С 14 июня отменяется обязательное ношение масок, за исключением общественного транспорта. С сентября планируется отменить и это правило.

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