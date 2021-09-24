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Какая модель джинсов вернулась в моду в 2021 году

Журналисты Who What Wear раскрыли модель джинсов, которая вновь вернулась в моду

сегодня, 17:15
Автор:

Хмільовська Інна

Говорят, что все новое — это хорошо забытое старое. Мода постоянно меняется — то в тренде прямые джинсы, то скинни, то момы, то клешные, то такие, которые носил еще наш дедушка. Но очень часто случается, что все многие дизайнеры вспоминают о фасоне, который люди давно забыли. К примеру, укороченные брюки-клеш стали появляться среди многих брендов в последние несколько лет, но более поляризующие фасоны с вырезом и клеш (также известные как джинсы без скинни) не были столь популярны до недавнего времени. Об этом сообщили на портале Who What Wear.

Какая модель джинсов вернулась в моду в 2021 году

Джинсы, фото с открытых источников

Дизайнеры от Alberta Ferretti до Dior вновь представили свежие расклешенные джинсы в своих коллекциях осень / зима 2021 года в качестве следующего денима для базового гардероба. Даже такие знаменитости, как Джиджи Хадид, Марго Робби и Гарри Стайлс, уже последовали их примеру в вспышках, вдохновленных 70-ми годами. И это взгляд, который не собирается замедляться.

Какая модель джинсов вернулась в моду в 2021 году - фото 2
Какая модель джинсов вернулась в моду в 2021 году - фото 3
Какая модель джинсов вернулась в моду в 2021 году - фото 4
Какая модель джинсов вернулась в моду в 2021 году - фото 5
Какая модель джинсов вернулась в моду в 2021 году - фото 6
Какая модель джинсов вернулась в моду в 2021 году - фото 7

"Чтобы еще больше подчеркнуть внешний вид, мы разобрались, как расклешенная тенденция захватывает подиум, знаменитости и мир моды прямо сейчас. Мы также купили самые крутые фасоны на тот случай, если вы чувствуете, что готовы снова попробовать эту тенденцию в этом сезоне. Продолжайте просматривать все, что вам нужно знать о расклешенных джинсах", — сказано в сообщении.

Не обязательно придерживаться голубых тонов. На самом деле, свежие белые пары, такие как у Алексы Чанг, могут казаться более современными, особенно в сочетании с правильно подобранными аксессуарами Mulberry и модным жилетом.

Недавно портал "Комментарии" информировал, что бабушки в тренде: люксовый бренд запустил в продажу клетчатую хозяйственную сумку за 2000 долларов.


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Источник: https://www.whowhatwear.co.uk/flare-jeans-trend/slide13
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