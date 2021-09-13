Бабушки в тренде: люксовый бренд запустил в продажу клетчатую хозяйственную сумку за 2000 долларов

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Хмільовська Інна
Легендарный дом моды Balenciaga начал продавать клетчатый шопер, который напоминает хозяйственную сумку-баул, и нарвался на шквал критики в сети. Забавные комментарии опубликовали пользователи в Twitter.
Сумки, як Balenciaga , фото с открытых источников
Так, сумка модели Barbes из телячьей кожи белого цвета в красно-синюю клетку. На передней части изделия — красивый логотип люксового бренда. Стоимость изделия на официальном сайте составляет 2090 долларов (около 60000 гривен). В описании товара сказано, что в комплекте к сумке идет два съемных ремешка.
К сожалению, покупатели не оценили дизайн нового аксессуара Balenciaga и подчеркнули, что "подобные сумки бабушки носили на рынок, когда шли за продуктами".
Лет тридцать назад в Украине подобные сумки были особенно популярны среди "рыночников", которые закупали товары оптом по низким ценам преимущественно за рубежом, а затем продавали дороже в розницу.
Портал "Комментарии" сообщал кто из голливудских звезд разговаривает на украинском языке.
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