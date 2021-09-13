Бабушки в тренде: люксовый бренд запустил в продажу клетчатую хозяйственную сумку за 2000 долларов

Легендарный дом моды Balenciaga начал продавать клетчатый шопер, который напоминает хозяйственную сумку-баул, и нарвался на шквал критики в сети. Забавные комментарии опубликовали пользователи в Twitter.

Сумки, як Balenciaga , фото с открытых источников

Так, сумка модели Barbes из телячьей кожи белого цвета в красно-синюю клетку. На передней части изделия — красивый логотип люксового бренда. Стоимость изделия на официальном сайте составляет 2090 долларов (около 60000 гривен). В описании товара сказано, что в комплекте к сумке идет два съемных ремешка.

К сожалению, покупатели не оценили дизайн нового аксессуара Balenciaga и подчеркнули, что "подобные сумки бабушки носили на рынок, когда шли за продуктами".

"Значит, я должна сумку, как у Balenciaga и не знала об этом, смеюсь до слез", "Надо сказать моей бабушки, она была модницей в течение 30 лет", "Именно такую сумку моя бабушка берет с собой на рынок или на пляж", "В Африке с такими сумками ходят за продуктами", "Это мешок, который используется для упаковки вещей посетителей, которые остались в гостях, пожалуйста, это имеет глубокую культурную и сентиментальную ценность для жителей Нигерии, и поэтому вам придется заплатить нигерийскому народу за это","Здесь, на Филиппинах, мы называем его "Сако -мешок". Лопну от смеха", — написали пользователи из разных стран в соцсети.





Лет тридцать назад в Украине подобные сумки были особенно популярны среди "рыночников", которые закупали товары оптом по низким ценам преимущественно за рубежом, а затем продавали дороже в розницу.

Портал "Комментарии" сообщал кто из голливудских звезд разговаривает на украинском языке.



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