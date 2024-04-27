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Как Зеленский повлиял на Джонсона для продления помощи Украине: Politico узнало детали

Встреча Владимира Зеленского со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном в Вашингтоне имела решающее значение

сегодня, 13:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Глава украинского государства Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон в декабре повлиял на решение спикера Палаты представителей США Майка Джонсона о продлении помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Как Зеленский повлиял на Джонсона для продления помощи Украине: Politico узнало детали

Зеленский и Джонсон. Фото: сайт Офиса президента Украины

СМИ, ссылаясь на свои источники, отмечает, что в декабре Владимир Зеленский во время встречи с Майком Джонсоном заявил, что Украина сможет продержаться без помощи США до марта-апреля. Он подчеркнул, что потом оружия не будет.

Как пишет "Politico", спикер Палаты представителей США воспринял слова президента Украины как конечный срок согласования помощи.

По информации издания, после визита украинского президента Джонсон поручил подготовить законопроект к установленному сроку. Подготовкой занимался помощник спикера по национальной безопасности Джон Годжес, он является самым активным поклонником поддержки Украины в аппарате Джонсона.

"Politico" отмечает, что эти события фактически изменили позицию Джонсона, который с начала назначения в октябре 2023 года более строго относился к поддержке Украины.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Украина, наконец, не просто дождалась решения американского парламента (оперативного подписанного президентом США) о выделении нам многомиллиардной поддержки, но и начала получать боеприпасы из нового пакета помощи. Между тем, россияне усиливают давление на фронте, надеясь захватить как можно больше территорий до того, как ВСУ начнут применять значительно задержавшуюся помощь. Эксперты проанализировали специально для портала "Комментарии" происходящее сейчас на военных и дипломатических фронтах.




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Источник: https://www.politico.com/news/2024/04/26/march-or-april-how-zelenskyy-gave-johnson-a-deadline-for-military-aid-00154584
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