Как Зеленский отреагировал на выступление сборной Украины на Евро-2020

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Лиля Воробьева
Президент Зеленский отреагировал на поражение сборной по футболу в игре против Англии и ее выступление на Евро-2020. На своих страницах в социальных сетях Владимир Зеленский написал, что ни одно поражение не сломает нашу страну.
Президент Украины Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Он заявил, что украинская команда достигла на Евро-2020 высоких результатов. А сама команда получила новый опыт и стала еще сильнее.
Президент Украины твердо верит, что главные победы нашего государства — впереди.
Кроме этого, он поблагодарил граждан Украины, которые поддерживали и болели за команду не только дома, но и на стадионах.
Напомним, что сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, что Украина покинула Евро-2020, уступив сборной Англии.
Футбольный поединок для нашей команды стал неудачным — уже на 4-й минуте Стерлинг отдал пас на Гарри Кейна, и форвард забил мяч в ворота Георгия Бущана.
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