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Как Зеленский отреагировал на выступление сборной Украины на Евро-2020

Президент заявил, что главные победы Украины - впереди.

сегодня, 09:30
Автор:

Лиля Воробьева

Президент Зеленский отреагировал на поражение сборной по футболу в игре против Англии и ее выступление на Евро-2020. На своих страницах в социальных сетях Владимир Зеленский написал, что ни одно поражение не сломает нашу страну.

Как Зеленский отреагировал на выступление сборной Украины на Евро-2020

Президент Украины Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Он заявил, что украинская команда достигла на Евро-2020 высоких результатов. А сама команда получила новый опыт и стала еще сильнее.

"Мы сожалеем, больно, но не стыдно! Украина завершает этот турнир в топ-8 сильнейших команд Европы. Мы получили лучший результат, чем Франция, Германия, Нидерланды, Португалия и многие другие. Мы имеем  отличную молодую команду, которая получила важный опыт и стала еще сильнее. Мы имеем прекрасный тренерский штаб, который стал еще мудрее ", — написал Зеленский.

Президент Украины твердо верит, что главные победы нашего государства — впереди.

"Я верю, что мы обязательно пробьемся на ЧМ-2022 и попортим там нервы многим грандам мирового футбола!", — заявил лидер страны.

Кроме этого, он поблагодарил граждан Украины, которые поддерживали и болели за команду не только дома, но и на стадионах.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, что Украина покинула Евро-2020, уступив сборной Англии.

Футбольный поединок для нашей команды стал неудачным — уже на 4-й минуте Стерлинг отдал пас на Гарри Кейна, и форвард забил мяч в ворота Георгия Бущана.  

Вторая половина матча также началась для украинской сборной с английского гола — Гарри Магуайр его забил головой. А вскоре подопечные Андрея Шевченко пропустили мяч снова — Люк Шоу оформил второй удар, а Кейн сделал дубль ударом головой. Затем сборная Англии забила гол еще раз. На этот раз гол забил Джордан Хендерсон, причем, это был его дебютный гол за команду.

 


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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=2851218198461871&set=a.1768961800020855
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