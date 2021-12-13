Как закарпатцы несут тюки с сигаретами в Румынию через Карпаты: журналист показал видео

В социальных сетях выложили видеоролик, где можно увидеть, как жители закарпатского региона, зарабатывающие на хлеб на контрабанде сигарет, переправляют этот контрабандный груз через горы в соседнюю Румынию. Маршрут контрабандистов начинается недалеко от населенного пункта Деловое в направлении границы этой страны и проходит через гору Менчул.

Люди несут контрабанду через горы (фото из открытых источников)

Об этом информирует представитель медиа Виталий Глагола через посредство собственного Telegram-канала.

Сам процесс был запечатлен 12 декабря. Видеоролик анонимно передал журналисту один из участников контрабандного сигаретного бизнеса. Он, в частности, сказал, что за одну такую ходку через горы зарабатывают 100-150 евро.

Закарпатцы с контрабандными сигаретами направляются через карпатскую вершину Менчул на территорию Румынии. Там их оставляют в тайниках и возвращаются домой. В неделю делают 3-4 таких сигаретных "рейса".

Заработок зависит от погоды и физического состояния контрабандиста. Один житель региона может нести 2-3 ящика, заполненные пачками сигарет. Кто из мужчин выносливее, несет за один рейс три ящика.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что конопля выращивалась в сверхсовременной подземной лаборатории на Закарпатье. Обыск прошел в одном из небольших пограничных сел Закарпатской области, неподалеку от городка Виноградово. Хозяин дома – 48-летний мужчина, фигурант дела о наркотиках. К нему пришли следователи из местной полиции, оперативники Управления по борьбе с наркопреступностью, бойцы Роты особого назначения. Сначала был обнаружен лишь небольшой пучок конопли. Поэтому началась более тщательная проверка территории.





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