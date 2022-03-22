Как вызвать "скорую" без мобильного телефона: важные советы

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Светлана Шкурупий
В
связи с войной, которую на нашей территории развернула Российская Федерация,
многие украинцы оказались в сложной ситуации. На Telegram-канале Минздрава рассказали, как
действовать, если отсутствует мобильная связь, а нужно вызвать
"скорую" помощь.
Как вызвать "скорую", если нет мобильного (фото из открытых источников)
- В
ведомстве отметили, что для вызова медицинских работников наберите номер
"103" со стационарных домашних телефонов, если такие есть.
- Можно
использоваться интернетом и поддерживать связь с помощью таких приложений, как Viber,
WhatsApp, Telegram;
- Мобильные
телефоны можно использовать как средства радиосвязи, для этого нужно установить
специальные мессенджеры – Voxer Walkie Talkie, Walkie Talkie, Two Way: Walkie
Talkie;
- Если
у вас дома нет стационарного телефона, можно обратиться в административные
здания, отделения почты, пожарные части или отделения полиции, где он
предусмотрен;
Напомним,
российские оккупанты
используют различные методы борьбы, в том числе и киберфронт. Эксперт в сфере
кибербезопасности Андрей Баранович на своем Telegram-канале отметил, какие простые советы помогут украинцам обезопасить свой мобильный телефон от взлома.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что недостаток памяти на смартфоне —
проблема, с которой сталкивается большинство пользователей, даже с большими
объемами хранилищ. И чтобы переполненная память не начала тормозить работу
гаджета, эксперты рассказали, что ее можно очистить с помощью простой комбинации цифр.
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