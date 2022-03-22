Как вызвать "скорую" без мобильного телефона: важные советы

В связи с войной, которую на нашей территории развернула Российская Федерация, многие украинцы оказались в сложной ситуации. На Telegram-канале Минздрава рассказали, как действовать, если отсутствует мобильная связь, а нужно вызвать "скорую" помощь.

Как вызвать "скорую", если нет мобильного (фото из открытых источников)

- В ведомстве отметили, что для вызова медицинских работников наберите номер "103" со стационарных домашних телефонов, если такие есть.

- Можно использоваться интернетом и поддерживать связь с помощью таких приложений, как Viber, WhatsApp, Telegram;

- Мобильные телефоны можно использовать как средства радиосвязи, для этого нужно установить специальные мессенджеры – Voxer Walkie Talkie, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie;

- Если у вас дома нет стационарного телефона, можно обратиться в административные здания, отделения почты, пожарные части или отделения полиции, где он предусмотрен;

Напомним, российские оккупанты используют различные методы борьбы, в том числе и киберфронт. Эксперт в сфере кибербезопасности Андрей Баранович на своем Telegram-канале отметил, какие простые советы помогут украинцам обезопасить свой мобильный телефон от взлома.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что недостаток памяти на смартфоне — проблема, с которой сталкивается большинство пользователей, даже с большими объемами хранилищ. И чтобы переполненная память не начала тормозить работу гаджета, эксперты рассказали, что ее можно очистить с помощью простой комбинации цифр.

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