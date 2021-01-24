logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.01.2021

BTC/USD

31470.24

ETH/USD

1338.56

LTC/USD

136.22

НБУ 24.01.2021

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Как выглядят элитные вагоны "Укрзалізниці": в Сети появились фото
commentss НОВОСТИ Все новости

Как выглядят элитные вагоны "Укрзалізниці": в Сети появились фото

Вагоны оснащены кухней, большим залом и просторным спальным купе

сегодня, 20:42
Автор:

Любовь Блажко

В компании "Укрзалізниця" показали элитные вагоны-салоны повышенной комфортности, где есть кухня, ванная комната, большие залы и отдельное купе для охраны. Об этом сообщает пресс-служба "УЗ". 

Как выглядят элитные вагоны "Укрзалізниці": в Сети появились фото

Как выглядят элитные вагоны "Укрзалізниці". Фото: uz.gov.ua

На кухне есть все необходимое: холодильник, микроволновая печь, электрическая плита. В просторном зале есть компьютер, аудио- и видеотехника, мягкий уголок. Что касается спального купе, то там есть письменный стол, кровать, шкаф, кондиционер и даже отдельная ванная комната. 

Как выглядят элитные вагоны ”Укрзалізниці”: в Сети появились фото - фото 2
Как выглядят элитные вагоны ”Укрзалізниці”: в Сети появились фото - фото 3
Как выглядят элитные вагоны ”Укрзалізниці”: в Сети появились фото - фото 4
Как выглядят элитные вагоны ”Укрзалізниці”: в Сети появились фото - фото 5
Как выглядят элитные вагоны ”Укрзалізниці”: в Сети появились фото - фото 6
Как выглядят элитные вагоны ”Укрзалізниці”: в Сети появились фото - фото 7
Как выглядят элитные вагоны ”Укрзалізниці”: в Сети появились фото - фото 8
Как выглядят элитные вагоны ”Укрзалізниці”: в Сети появились фото - фото 9
Как выглядят элитные вагоны ”Укрзалізниці”: в Сети появились фото - фото 10
Как выглядят элитные вагоны ”Укрзалізниці”: в Сети появились фото - фото 11
Как выглядят элитные вагоны ”Укрзалізниці”: в Сети появились фото - фото 12
Как выглядят элитные вагоны ”Укрзалізниці”: в Сети появились фото - фото 13
Как выглядят элитные вагоны ”Укрзалізниці”: в Сети появились фото - фото 14
Как выглядят элитные вагоны ”Укрзалізниці”: в Сети появились фото - фото 15

Сообщается, что количество мест в этом вагоне – от 5 до 11. Есть также специальное купе для служебного персонала и охраны. Сотрудники компании рассказали, что для заказа поездки в этом вагоне нужно написать письменное заявление. 

"За каждый заказанный специальный вагон-салон выплачивается стоимость проезда 11 взрослых пассажиров по тарифу мягкого вагона с двухместными купе "СВ" соответствующей категории поезда", – сообщила пресс-служба. 

Как сообщало издание "Комментарии", 2021 год станет годом перехода "Укрзалізниці" от убыточной компании к прибыльному бизнесу. На сегодняшней пресс-конференции, посвященной работе украинской железной дороги, нынешний глава "Укрзалізниці" Владимир Жмак заявил, что в следующем году планируются государственные вложения в работу компании в размере 26 млрд грн, направленные на улучшение инфраструктуры, пассажирских перевозок и закупки новых локомотивов и грузовых вагонов.

Также мы писали, "Укрзалізниця" предлагает поездки по Украине в VIP-вагоне. Укрзализныця предлагает клиентам на период карантинных ограничений воспользоваться услугой проезда в вагоне-салоне VIP-класса. По информации ведомства, вагон рассчитан на 11 мест, в нем есть кухня, зона отдыха с доступом к интернету и телевидению. Также имеется спальня и санузел.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.uz.gov.ua/passengers/station_services_and_facilities/services_in_trains/salon_train/
Теги:
comments

Обусуждения

Сергей

сегодня, 21:00

Гнида.Тебе мало?.Вали с должности!

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ