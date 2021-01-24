Как выглядят элитные вагоны "Укрзалізниці": в Сети появились фото

В компании "Укрзалізниця" показали элитные вагоны-салоны повышенной комфортности, где есть кухня, ванная комната, большие залы и отдельное купе для охраны. Об этом сообщает пресс-служба "УЗ".

Как выглядят элитные вагоны "Укрзалізниці". Фото: uz.gov.ua

На кухне есть все необходимое: холодильник, микроволновая печь, электрическая плита. В просторном зале есть компьютер, аудио- и видеотехника, мягкий уголок. Что касается спального купе, то там есть письменный стол, кровать, шкаф, кондиционер и даже отдельная ванная комната.

Сообщается, что количество мест в этом вагоне – от 5 до 11. Есть также специальное купе для служебного персонала и охраны. Сотрудники компании рассказали, что для заказа поездки в этом вагоне нужно написать письменное заявление.

"За каждый заказанный специальный вагон-салон выплачивается стоимость проезда 11 взрослых пассажиров по тарифу мягкого вагона с двухместными купе "СВ" соответствующей категории поезда", – сообщила пресс-служба.

Как сообщало издание "Комментарии", 2021 год станет годом перехода "Укрзалізниці" от убыточной компании к прибыльному бизнесу. На сегодняшней пресс-конференции, посвященной работе украинской железной дороги, нынешний глава "Укрзалізниці" Владимир Жмак заявил, что в следующем году планируются государственные вложения в работу компании в размере 26 млрд грн, направленные на улучшение инфраструктуры, пассажирских перевозок и закупки новых локомотивов и грузовых вагонов.

Также мы писали, "Укрзалізниця" предлагает поездки по Украине в VIP-вагоне. Укрзализныця предлагает клиентам на период карантинных ограничений воспользоваться услугой проезда в вагоне-салоне VIP-класса. По информации ведомства, вагон рассчитан на 11 мест, в нем есть кухня, зона отдыха с доступом к интернету и телевидению. Также имеется спальня и санузел.

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