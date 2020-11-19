«Укрзалізниця» предлагает поездки по Украине в VIP-вагоне - названа стоимость путешествия

Укрзализныця предлагает клиентам на период карантинных ограничений воспользоваться услугой проезда в вагоне-салоне VIP-класса. По информации ведомства, вагон рассчитан на 11 мест, в нем есть кухня, зона отдыха с доступом к интернету и телевидению. Также имеется спальня и санузел.

По словам пресс-службы УЗ, для желающих прокатиться в вагоне-отеле, необходимо забронировать билеты заблаговременно в письменном виде. В заявке необходимо указать дату отправки поезда, пункты убытия и прибытия, едет ли приезд в одном направлении, либо туда и обратно.

В стоимость поездки включается цена проезда 12 взрослых пассажиров по тарифу мягкого вагона с двухместными купе "СВ" соответствующей категории поезда.

Также, представители ведомства заметили, что по сравнению с прошлым годом спрос на вагоны такого класса упал. Основной причиной в сообщении указывается введение в ряде регионов "красной зоны".

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что 16 ноября, по Украине снова начали курсировать шесть междугородных поездов, работу которых ранее пришлось приостановить из-за карантинных ограничений. Об этом сообщает АО "Укрзализныця" в своем Telegram-канале.









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