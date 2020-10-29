2021 год станет годом перехода «Укрзалізниці» от убыточной компании к прибыльному бизнесу, - Владимир Жмак

На сегодняшней пресс-конференции, посвященной
работе украинской железной дороги, нынешний глава "Укрзалізниці"
Владимир Жмак заявил, что в следующем году планируются государственные вложения в
работу компании в
размере 26 млрд грн, направленные на улучшение инфраструктуры, пассажирских перевозок и
закупки новых локомотивов и грузовых вагонов. Об этом передает myc.news.
По словам
Жмака, это существенно увеличит эффективность работы компании и сделает ее
прибыльной.
"2021 должен
стать прорывным на пути превращения "Укрзалізниці" из убыточной
компании в прибыльный бизнес. Это не иллюзия, не выдумки, следующий год
"Укрзалізниця" закончит с доходом не бумажным, в виде курсовых
разниц, а с реальными цифрами", — подчеркнул он.
Так, по
словам Владимира Жмака, 7 млрд грн из запланированных инвестиций будут
направлены на обновление парка грузовых вагонов, ведь на сегодняшний день компания
занимает всего лишь 19 %
на рынке грузовых вагонов.
"Эту
ситуацию мы будем исправлять достаточно агрессивно и как можно быстрее: с 19%
мы хотим к концу следующего года повысить нашу долю рынка до 35-40%", — сообщил
глава "Укрзалізниці".
Кроме того,
Жмак заявил, что на будущий год запланированный объем инвестиций в локомотивное хозяйство
составляет 4,1 млрд грн. Кроме этого, в планах компании в 2022 году закупить
новые электровозы.
"Наш парк
электровозов датируется 70-80-ми годами прошлого столетия, и мы не можем таким
парком обеспечить наши амбициозные планы роста грузовых перевозок. Поэтому мы
будем убеждать нашего акционера — украинское государство, что в этом
направлении нам нужна помощь", — добавил глава железнодорожной компании.
Следующими
направлениями инвестиций 2021 года он назвал железнодорожную инфраструктуру, в
обновление которой планируется вложить 9,4 млрд грн, а в пассажирские
перевозки — 2 млрд грн.
Владимир
Жмак также отметил, что наконец государство обратило внимание на
"Укрзалізницю", и в рамках финансирования развития компании в проект
государственного бюджета на 2021 заложено приобретение 100 пассажирских вагонов
на сумму около 2,7 млрд грн, а также электрификация нескольких важных
участков на сумму примерно 1 млрд грн.
"В целом эти
цифры станут основой нашего финансового плана на 2021, который мы вскоре
представим наблюдательному совету компании, Министерству инфраструктуры и
Кабинету Министров", — резюмировал глава "Укрзалізниці".
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что "Укрзалізниця" прекращает продажу билетов в трех областных центрах в связи с карантином.
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