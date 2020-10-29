2021 год станет годом перехода «Укрзалізниці» от убыточной компании к прибыльному бизнесу, - Владимир Жмак

На сегодняшней пресс-конференции, посвященной работе украинской железной дороги, нынешний глава "Укрзалізниці" Владимир Жмак заявил, что в следующем году планируются государственные вложения в работу компании в размере 26 млрд грн, направленные на улучшение инфраструктуры, пассажирских перевозок и закупки новых локомотивов и грузовых вагонов. Об этом передает myc.news.

По словам Жмака, это существенно увеличит эффективность работы компании и сделает ее прибыльной.

"2021 должен стать прорывным на пути превращения "Укрзалізниці" из убыточной компании в прибыльный бизнес. Это не иллюзия, не выдумки, следующий год "Укрзалізниця" закончит с доходом не бумажным, в виде курсовых разниц, а с реальными цифрами", — подчеркнул он.

Так, по словам Владимира Жмака, 7 млрд грн из запланированных инвестиций будут направлены на обновление парка грузовых вагонов, ведь на сегодняшний день компания занимает всего лишь 19 % на рынке грузовых вагонов.

" Эту ситуацию мы будем исправлять достаточно агрессивно и как можно быстрее: с 19% мы хотим к концу следующего года повысить нашу долю рынка до 35-40%", — сообщил глава "Укрзалізниці".

Кроме того, Жмак заявил, что на будущий год запланированный объем инвестиций в локомотивное хозяйство составляет 4,1 млрд грн. Кроме этого, в планах компании в 2022 году закупить новые электровозы.

"Наш парк электровозов датируется 70-80-ми годами прошлого столетия, и мы не можем таким парком обеспечить наши амбициозные планы роста грузовых перевозок. Поэтому мы будем убеждать нашего акционера — украинское государство, что в этом направлении нам нужна помощь", — добавил глава железнодорожной компании.

Следующими направлениями инвестиций 2021 года он назвал железнодорожную инфраструктуру, в обновление которой планируется вложить 9,4 млрд грн, а в пассажирские перевозки — 2 млрд грн.

Владимир Жмак также отметил, что наконец государство обратило внимание на "Укрзалізницю", и в рамках финансирования развития компании в проект государственного бюджета на 2021 заложено приобретение 100 пассажирских вагонов на сумму около 2,7 млрд грн, а также электрификация нескольких важных участков на сумму примерно 1 млрд грн.

"В целом эти цифры станут основой нашего финансового плана на 2021, который мы вскоре представим наблюдательному совету компании, Министерству инфраструктуры и Кабинету Министров", — резюмировал глава "Укрзалізниц і ".

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что "Укрзалізниця" прекращает продажу билетов в трех областных центрах в связи с карантином.





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