Как выглядит камера Лукьяновского СИЗО после ремонта за 60 тысяч - глава Минюста показал фото

Как выглядит камера Лукьяновского СИЗО после ремонта за 60 тысяч - фото из открытых источников

Глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська на своей официальной странице в Facebook обнародовал фотографии бесплатной камеры Лукьяновского СИЗО на 22 человека после капитального ремонта.

"Короче говоря, очередной ремонт бесплатной камеры на 22 человека без единой копейки расходов плательщиков налогов", — написал министр, отметив, что расходы покрыты за счет средств от платных камер.

Со слов Малюськи, ремонт одной из камер Лукьяновского СИЗО обошелся в 64 649 грн.





Напомним, что министр юстиции юстиции Украины Денис Малюська ранее уже публиковал фотографии одной из камер Лукьяновского СИЗО после ремонта. Глава Минюста указал, что стоимость ремонта камеры стоила более 100 тыс грн.

Ранее портал "Комментарии" писал, украинская власть намерена восстановить некоторые исторические объекты в рамках программы "Большая реставрация". Министерством культуры и информационной политики было отобрано 109 памятников культурного наследия.





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