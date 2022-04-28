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Как во время войны получить статус безработного и материальную помощь

Украинцам рассказали, как во время войны можно получить статус безработного и оформить пособие

сегодня, 05:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Из-за войны с Российской Федерацией многие украинцы потеряли работу. Но Кабинет Министров принял постановление, согласно которому определил порядок получения статуса безработного, а также начисление и выплату пособия. Как его получить?

Как во время войны получить статус безработного и материальную помощь

Как во время войны получить статус безработного (фото из открытых источников)

Чтобы оформить статус и получить соответствующие государственные выплаты, необходимо написать заявление о предоставлении статуса безработного и подать его на назначение материальной помощи. Есть три варианта, с помощью которых это можно сделать:

- через электронный портал Государственной службы занятости;

- через приложение "Дия";

- через центр занятости, куда лично нужно придти, если он находится на безопасной территории;

Отмечается, что многие предприятия и бизнес приостановили свою деятельность из-за боевых действий, вызвав волну безработицы. Но сейчас центры занятости активно обрабатывают обращения и ищут людям походящие вакансии трудоустройства, что очень важно для государства и жителей в условиях войны.

В областях, где центры занятости не могут обеспечить финансирование помощи, перерасчет средств будет осуществляться АО "Ощадбанк" на банковский счет заявителя или путем перевода через международную платежную систему MY TRANSFER.

Но в постановлении Кабмина отмечается, что статус безработного могут прекратить, если человек откажется выполнять общественно полезные работы в условиях военного положения.

Напомним, что из-за войны финансовая система Украины ослабла, но в Министерстве экономики обещают в полном объеме выплачивать гражданам пенсии и заработные платы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, кто из переселенцев может получить денежную помощь от ООН.


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Источник: https://www.facebook.com/mineconomdev/posts/329613809199921
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