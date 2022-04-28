Как во время войны получить статус безработного и материальную помощь

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Светлана Шкурупий
Из-за
войны с Российской Федерацией многие украинцы потеряли работу. Но Кабинет
Министров принял постановление, согласно которому определил порядок получения
статуса безработного, а также начисление и выплату пособия. Как его получить?
Как во время войны получить статус безработного (фото из открытых источников)
Чтобы
оформить статус и получить соответствующие государственные выплаты, необходимо
написать заявление о предоставлении статуса безработного и подать его на
назначение материальной помощи. Есть три варианта, с помощью которых это можно
сделать:
-
через электронный портал Государственной службы занятости;
-
через приложение "Дия";
-
через центр занятости, куда лично нужно придти, если он находится на безопасной
территории;
Отмечается,
что многие предприятия и бизнес приостановили свою деятельность из-за боевых
действий, вызвав волну безработицы. Но сейчас центры занятости активно обрабатывают
обращения и ищут людям походящие вакансии трудоустройства, что очень важно для
государства и жителей в условиях войны.
В
областях, где центры занятости не могут обеспечить финансирование помощи, перерасчет
средств будет осуществляться АО "Ощадбанк" на банковский
счет заявителя или путем перевода через международную платежную систему MY
TRANSFER.
Но
в постановлении Кабмина отмечается, что статус безработного могут прекратить,
если человек откажется выполнять общественно полезные работы в условиях
военного положения.
Напомним,
что из-за войны финансовая система Украины ослабла, но в Министерстве экономики
обещают в полном объеме выплачивать гражданам пенсии и заработные платы.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, кто из переселенцев может получить денежную помощь от ООН.
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