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Как в Украине планируют изменить правила усыновления детей

Кандидатов на усыновление в Украине будут обучать в специальных школах

сегодня, 14:56
Автор:

Данило Матюха

Сегодня, 26 мая, Кабинет Министров Украины согласовал новый законопроект об изменениях в правилах усыновления детей. Об этом сообщает РБК.

Как в Украине планируют изменить правила усыновления детей

Усыновление - фото из открытых источников

Документ предусматривает восстановление возрастной разницы между усыновителем и ребенком, которая не будет превышать больше 45 лет. Кроме этого политики планируют установить обязательное правило по которому каждый из будущих усыновителей должен пройти специальную школу отцовства. Такое решение было принято в связи с тем, что более 90% людей, которые стремились усыновить ребенка в Украине никогда не имели опыта воспитания и попечительства за несовершеннолетними.

Также законопроект предусматривает, что биологическая мать ребенка может дать согласие на его усыновление не ранее чем через полтора месяца после рождения.

Добавим, по данным на 1 января 2021 в Украине насчитывалось 17 тысяч детей, на учете лиц, которые могут быть усыновлены.

Напомним, что Украина планирует присоединится к Конвенции по защите прав ребенка и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские социальные службы ищут патронажные семьи для воспитания детей, которые временно находятся в тяжелых условиях или лишены родительской опеки.

Также мы сообщали о том, что власти Венгрии запретили однополым парам усыновлять детей. Польша тоже озаботилась подобной законодательной инициативой. В Сейм Польши были направлены поправки для Конституции, которые предложил президент Анджей Дуда, — они закрепляют запрет на усыновление детей семейными парами, где оба партнера однополые.


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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraine-hotyat-izmenit-pravila-usynovleniya-1622025716.html
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