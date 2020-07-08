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В Украине острый дефицит патронатных родителей: соцслужбы призывают помочь детям, попавшим в беду

Несмотря на популярность родительского патронажа в Европе и довольно высокие выплаты от государства за эту услугу, украинские пары не проявляют активности в принятии на время чужих детей

8 июля 2020, 23:54
Автор:

Екатерина Белоброва
В Украине острый дефицит патронатных родителей: соцслужбы призывают помочь детям, попавшим в беду

Социальные службы в регионах Украины настоятельно просят полноценные семьи откликаться на патронажное воспитание детей, которые попали в беду и нуждаются в родительской заботе. Об этом сообщает "ТСН".

Так, несмотря на высокую потребность для детей из неблагополучных семей временно получать заботу патронажных родителей, социальные службы вынуждены, как и прежде, прибегать к интернатам и детским домам.

Сегодня государственная программа по патронажу предусматривает довольно щедрое вознаграждение для пар, которые готовы приютить малыша, который временно остался без внимания и заботы со стороны родных.  На сегодня это 10 тысяч гривен в месяц в качестве зарплаты и около 5 тысяч гривен на содержание ребенка.

"Часто дети попадают в патронажные семьи от родителей-алкоголиков, избитые, голодные, напуганные.. Законом предусмотрено ограничение пребывания ребенка в такой семье - не более полугода. За это время социальные службы должны принять решение, как помочь ребенку и его родным отцу и матери", - указывают корреспонденты. 

Отмечается, что в нашей стране закон о патронажных родителях действует уже четыре года, а для Европы - такая мера социальной защищенности детей является очень востребованной и многие семьи с радостью на нее отзываются. Тем не менее, в Украине это по-прежнему новая и неизведанная ниша: только 132 семьи согласились оказать такую услугу для несовершеннолетних.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине больше не будут функционировать детские дома.


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