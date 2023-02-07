Как в феврале мир может еще больше поддержать Украину – есть ли позитивные ожидания

Февраль – месяц важных для Украины саммитов. Появились данные, что президент Владимир Зеленский прибудет в Брюссель в четверг на саммит лидеров Евросоюза, который пройдет 9-10 февраля. На 14 февраля намечена очередная встреча в формате "Рамштайн". С 17 по 19 февраля состоится Мюнхенская конференция по вопросам безопасности, где, естественно, будет много внимания уделено российско-украинской войне и поиску путей глобального мира. В 20-х числах (не исключено – непосредственно в годовщину полномасштабного вторжения РФ, 24 февраля) может состоятся Саммит мира, где наша страна хочет продвигать свою Формулу мира. Какие ожидания от грядущих встреч? Могут ли на них быть приняты кардинальные решения, позволяющие быстрее остановить российскую агрессию и призвать виновных к ответу? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Флаг Украины. Фото: из открытых источников

От статуса кандидата в ЕС нам важно переходить на новый уровень

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов считает, что вероятный визит президента Зеленского в Брюссель очень важен.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"За время полномасштабной войны он совершил лишь в декабре визит в США. После чего нам значительно увеличил военную помощь. И визит в Брюссель, в штаб-квартиру ЕС, стал бы сигналом, что у Украины есть шансы получить конкретную программу действий по вступлению в ЕС, запустить соответствующий механизм. От статуса кандидата нам важно переходить на новый уровень, – поясняет эксперт. – Европейские чиновники мнутся, потому что не хотят тратить деньги на восстановление Украины в целом и нашей экономики в частности. Ведь придется подтягивать наш уровень жизни к стандартам ЕС. Учитывая, какие разрушение пережила (и продолжает) наша страна из-за российской агрессии, подтянуть Украину будет непросто. Но политическое решение уже принято. Будем дожимать по этому вопросу. Ждем конкретных сроков вступления, конкретной программы действия для завершения данного процесса".

По словам эксперта, задача очередной встречи в формате "Рамштайн" – танки (нужно получить достаточное количество, разработать логистически, как их поставить) и авиация (важно, чтобы лед тронулся и по этой теме, дав нам возможность нивелировать перевес противника в воздухе). Судя по предыдущей такой встрече, есть хорошие шансы по продвижению в этом направлении, отмечает Николай Спиридонов.

Он акцентирует, что главная задача в рамках и Мюнхенская конференция по вопросам безопасности, и Саммита мира – чтобы Украина получила гарантии этой самое безопасности после того, как боевые действия будут завершены.

"По срокам этого самого завершения прогноз дать невозможно, – подчеркивает эксперт. – Но, похоже, вплоть до апреля будет эскалация, после чего (в зависимости от результатов происходящего на фронте, которые, надеемся, будут для нас позитивными) появится окно возможностей для подписания мирного соглашения на приемлемых для нас условиях".

Форум лидеров ЕС важен для интеграции Украины в ракурсе обсуждения сроков переговоров о полноценном членстве

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников поделился таким мнением:

"Не жду чего-то прорывного от этих форумов, ведь большинство из них – плановые мероприятия. Тем не менее, все они – позитивны для нас, так как способствуют поддержанию внимания мира к войне РФ против Украины, укрепляют поддержку нашей страны, приближают нашу победу".

Форум лидеров ЕС, продолжает эксперт, важен для интеграции Украины в ракурсе обсуждения сроков переговоров о полноценном членстве. Как важен был и саммит, прошедший на прошлой неделе в Киеве.

Скорее всего, услышим заверения партнеров в поддержке наших евроустремлений. Возможно, какие-то финансово-экономические "пряники", прогнозирует Алексей Плотников.

"Что касается намеченной на 14 февраля встречи министров стран НАТО и союзников в формате "Рамштайн", то девятый саммит такого плана может порадовать решениями о поставках ВСУ новой военной техники, необходимой на данном этапе, – предполагает эксперт. – Мюнхенская конференция по вопросам безопасности – традиционная интеллектуальная встреча, где обговаривается видение мира, безопасности, будущего. Понятно, что вопросы войны РФ против Украины будут в центре внимания. Члены мероприятия предсказуемо осудят российскую агрессию, задекларируют поддержку нашей страны. Но какой-то конкретики я здесь не прогнозирую. Как и в рамках Форума мира, где представят десять пунктов, предложенных Украиной. Пункты эти не находят понимания у страны-агрессора, поэтому неких практических решений в ракурсе скорейшего достижения мира вряд ли следует ожидать".

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле снова истерят из-за поставок оружия Украине: о чем это говорит.



